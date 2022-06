Nachgeholte Operationen: Bedarf an Blutspenden hoch

Stammkunden bei der Spende

Die Spender hier sind sich einig, sie machen es, weil es gebraucht wird, weil sie Gutes tun wollen, weil sie später vielleicht einmal selbst auf solch eine Blutspende angewiesen sind. Viele kommen hier regelmäßig zum Blutspenden. So wie Herbert Kleinöder. Er hat heute ein besonderes Jubiläum: Er spendet zum einhundertsten Mal Blut. Etwa vier Mal pro Jahr macht er das, seit fast dreißig Jahren. Angefangen habe er damals, weil er wissen wollte, welche Blutgruppe er habe. "Seitdem komme ich vier Mal im Jahr, seit fast dreißig Jahren."

Bereitschaft lässt nach – Bedarf steigt

Doch nicht alle Spender sind so treu wie der Schwabacher. Die Bereitschaft lässt nach. Es kommen noch weniger als während der Corona-Pandemie. Gerade jetzt, wenn die Konserven dringend gebraucht werden. "Wir verstehen, dass nun viele in die Freibäder, in den Biergarten oder den Urlaub gehen. Doch bitte nicht das Blutspenden dabei vergessen", mahnt Dieter Popp vom BRK-Blutspendedienst an.

Social Media Kampagne – ohne A, B und O

Um neue Spender zu gewinnen, startet das Bayerische Rote Kreuz neue Kampagnen auf Social Media. Um auf die Alternativlosigkeit von gespendetem Blut aufmerksam zu machen, verzichten in der Woche ab dem 14. Juni viele Organisationen, Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens in ihren Social-Media Beiträgen auf die Buchstaben A, B und O – stellvertretend für die häufig benötigten Blutgruppen A, B und Null unter www.missingtype.de. Zu den prominenten Unterstützern der Kampagne gehören die Sängerin Vanessa Mai und der Bundesligafußballer Leon Goretzka. Deren Namen sind kaum zu erkennen, wenn die Buchstaben A, B und O fehlen: V_ness_ M_i, Le_n G_retzk_.

Kein Geld für Blut

Finanzielle Anreize will das Rote Kreuz nicht setzen, um Menschen zum Blutspenden zu bewegen. Das widerspreche den Grundsätzen der Hilfsorganisation. Ehrenamtliche nehmen die Blutspende ab und die Spende an sich soll auch ehrenamtlich bleiben. "Damit die Spender nicht Krankheiten oder ähnliches verschweigen, um ans Geld für das Blut zu kommen", so Dieter Popp vom BRK. Man setze eher auf die Überzeugungskraft der guten Tat. 400 bis 500 Milliliter Blut – in einer guten Viertelstunde ist das erledigt. Eine Spende, die Leben retten kann.