Nachfolger gesucht - Was Bayern gegen den Kinderarztmangel macht

Die Praxis wirkt, als sei das Team nur kurz in der Mittagspause. Telefone und Computer an der Rezeption funktionieren, im Wartezimmer steht eine große Spielzeugeisenbahn für die Kinder und im Kühlschrank des Labors finden sich Medikamente mit einem Ablaufdatum, das noch weit in der Zukunft liegt. Tatsächlich ist die einzige Kinderarztpraxis von Moosburg an der Isar aber seit Anfang Dezember geschlossen. Der ehemalige Kinderarzt Olaf Vorbeck hat ein Jahr lang nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gesucht. Mit kleinen Internetvideos, sogenannten Reels, wollte er Aufmerksamkeit erzeugen, wurde dadurch zum Social-Media-Star wider Willen mit beachtlicher Reichweite. Aber nicht einmal das habe geholfen, meint der Mediziner, leicht resigniert: "Wir hatten mit dem letzten Reel rund drei Millionen Views, das ist wirklich eine ganze Menge für einen normalen Instagram-Account, aber die Resonanz von möglichen Praxisnachfolgern war trotzdem überschaubar."

40 Kassensitze in Bayern derzeit unbesetzt

Seitdem ist die Kassenzulassung für einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin in Moosburg an der Isar unbesetzt, eine von 40 im Freistaat. Die 20.000-Einwohner-Stadt bekommt den Kinderarztmangel nun hautnah zu spüren: Die Eltern müssten für einen Termin nach Landshut oder sogar bis München fahren, beklagt der stellvertretende Bürgermeister Georg Hadersdorfer von der CSU. Um dennoch Bewegung in die verfahrene Situation zu bringen, will die Kommune die Praxis jetzt verschenken. Das sei eine einmalige Gelegenheit, meint Hadersdorfer: "Alles voll eingerichtet, Stecker rein und sofort loslegen. Wir übernehmen die Ablöse und mögliche Kunden gibt’s in und um Moosburg mit einem Einzugsbereich von rund 50.000 Einwohnern auch genügend".

Neun Landkreisen droht Unterversorgung bei Kinderärzten

Mit diesem ungewöhnlichen Schritt will die Kommune doch noch Interessenten nach Moosburg locken und die drohende Unterversorgung abwenden. Die gilt derzeit für neun Landkreise in Bayern. Besonders akut ist der Mangel in Kronach, Dingolfing-Landau und Cham. Hier liegen die Versorgungsgrade zwischen 60 und 67 Prozent. Ein Grund ist der demografische Wandel: Die geburtenstarke Gruppe der Babyboomer geht langsam in den Ruhestand und es kommen weniger Ärzte nach. In der nächsten Generation gibt es viel mehr Kinderärztinnen als früher, und die arbeiten oft in Teilzeit.

Acht Euro Kinderarzthonorar für eine Impfung

Zudem seien die finanziellen Rahmenbedingungen schlechter geworden, sodass junge Ärztinnen und Ärzte lieber angestellt arbeiten, als sich niederzulassen, meint Dr. Dominik Ewald, der Vorsitzende des Verbands der Kinder- und Jugendärzte in Bayern. So sei das Honorar für eine Impfung beispielsweise mit acht Euro seit 20 Jahren nicht mehr angepasst worden, kritisiert Ewald: "Wir fordern von der Politik ein Honorarsystem, das kostendeckend ist und eine Weiterbildungsfinanzierung, die es uns ermöglicht, junge Kolleginnen und Kollegien in ausreichendem Maße auszubilden."

Förderprogramme zur Bekämpfung des Kinderärztemangels

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach von der CSU will den sich seit Jahren andeutenden Mangel bei den Kinderärzten mit der sogenannten Landarztprämie beziehungsweise der Landarztquote bekämpfen. Bei der Landarztquote bekommen Interessenten einen garantierten Medizinstudienplatz, wenn sie nach dem Studium in einem unterversorgten Gebiet arbeiten. Bei der Landarztprämie gebe es einen Zuschuss zur Praxisgründung, erklärt die Ministerin: "Bis zu 60.000 Euro vom Freistaat sind möglich, wenn Ärzte sich in einer förderungswürdigen, ländlichen Region mit einer Praxis niederlassen." Die Staatsregierung habe das Programm 2024 auch für Kinderärzte und Kinderärztinnen geöffnet, so Gerlach.

In Moosburg an der Isar haben sich unterdessen Interessenten für die Gratis-Praxis gemeldet. Darunter ein 62-jähriger Arzt aus der Türkei und eine Ärztin, die ausschließlich an der Einrichtung und den Geräten interessiert ist. Die Suche nach einem neuen Kinderarzt oder einer neuen Kinderärztin wird also auch dort wohl noch einige Zeit lang weitergehen.