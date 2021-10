Nachfolger gesucht: Marktredwitzer Tafel vor dem Aus?

Lebensmittel landen fast nie im Abfall

Fast zwei Tonnen Lebensmittel gehen jede Woche bei der Tafel an Bedürftige. Viele Lebensmittel sind nicht abgelaufen, sondern haben lediglich eine Delle in der Verpackung. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter prüfen jedes Produkt einzeln. Was wirklich nicht mehr verkauft werden kann, kommt in einen Sack für Tiere im Wildpark. Weggeschmissen wird so gut wie nichts.

Deadline: Ende des Jahres

Im Dezember will sich der Verein der Marktredwitzer Tafel zum nächsten Mal treffen und die Lage besprechen. Vor Ort hoffen alle, dass sich bis dahin ein Nachfolger für das Ehepaar Richter gefunden hat. Wer Interesse hat, kann sich beim Verein Marktredwitzer Tafel e.V. melden.