Nachfolger für 9-Euro-Ticket: Bayern will nicht zahlen

Das 9-Euro-Ticket ist Geschichte. Ende August lief die Maßnahme der Bundesregierung aus. Am Sonntag präsentierten die Ampelparteien nun ein mögliches Nachfolge-Angebot im Rahmen ihres dritten Entlastungspakets. Zwischen 49 und 69 Euro soll ein bundesweites Monatsticket künftig kosten - finanziert sowohl vom Bund als auch von den einzelnen Ländern.

Doch Bayern will kein Geld für ein solches Modell ausgeben - auch wenn sich der Bund mit einem Milliardenbetrag daran beteiligt möchte. "Wenn der Bund das haben will, muss der Bund das finanzieren", sagte ein Sprecher des bayerischen Verkehrsministeriums am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "An dieser Haltung hat sich nichts geändert." Bereits Anfang August hatte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) mit Blick auf ein Ende des 9-Euro-Tickets betont, dass weitere Entlastungen "ausschließlich der Bund" tragen solle.

Verkehrsminister fordern deutlich mehr Geld von Berlin

Zudem müsse der Bund erst mal - wie von der Verkehrsministerkonferenz gefordert - 3,15 Milliarden Euro zusagen, um Verkehrsunternehmen bei den Energiepreisen zu entlasten und sicherzustellen, dass zumindest das aktuelle Nahverkehrsangebot erhalten bleibt. "Erst dann reden wir über tarifliche Entlastungen, die allerdings der Bund zu tragen hat", sagte Bernreiter.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte angekündigt, ein bundesweit gültiges Ticket für Regional- und Nahverkehr in der Preisspanne von 49 bis 69 Euro pro Monat auf den Weg zu bringen. Die Grünen in Berlin halten einen Preis am unteren Ende der Spanne für machbar. "Wir gehen davon aus, dass sich in Gesprächen mit den Ländern und durch die Finanzmittel, die wir zur Verfügung stellen wollen, ein 49-Euro-Ticket realisiert", sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann. In ihren Augen wäre das ein wichtiges Signal.

Der Bund will 1,5 Milliarden Euro zuschießen, unter der Voraussetzung, dass die Länder mindestens ebenso viel zahlen. Der Deutsche Städtetag sowie der Städte- und Gemeindebund forderten daraufhin Zusagen der Länder zur Finanzierung.