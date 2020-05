Nach fast sieben Wochen: In Bayern endet das Gottesdienstverbot

Den Anfang machte bereits heute Nacht die Stadtpfarrkirche St. Laurentius im oberpfälzischen Eschenbach. Hier wurde um 00.05 Uhr die erste öffentliche katholische Messe gefeiert, seitdem das bayerische Kabinett Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie verboten hatte.

Das Recht auf freie Religionsausübung ist im Grundgesetz verankert, so war es auch dem bayerischen Staat ein Anliegen, nach der Öffnung von Baumärkten und Buchläden auch den Besuch von Gottesdiensten zu ermöglichen - unter Einhaltung eines Hygiene-Kataloges.

Masken, Maximaldauer und Mindestabstand

Gottesdienst-Besucher müssen während der ganzen Messe eine Mund-Nasen-Maske tragen. Zwischen den Gläubigen muss ein Mindestabstand von zwei Metern sein, und der Gottesdienst darf nicht länger als 60 Minuten dauern.

Auf diese Mindest-Vorgaben haben sich Vertreter der Religionsgemeinschaften mit der bayerischen Staatsregierung verständigt, so wurden sie vom Kabinett Ende April verabschiedet.

"Der Staat kann nicht alles bis ins Allerletzte regeln, abhängig vom Ritus, abhängig, ob es eine kleine Kirche ist, eine große - eine Synagoge oder Moschee. Das heißt: der Staat beschränkt sich auf die ganz wichtigen Aspekte Mundschutz und Anzahl der Personen, inklusive Abstand. Und den Rest erledigen die Glaubensgemeinschaften selbst." Florian Herrmann, Staatskanzlei-Chef

Desinfektionsmittel, Handschuhe und Platzkarten

Diese staatlichen Richtlinien sind relativ gut umzusetzen: So haben vergangene Woche viele Mesnerinnen und Mesner mit dem Zollstock Kirchenräume vermessen, Desinfektionsmittel am Eingang angebracht, die Zahl der erlaubten Gottesdienst-Besucher berechnet und zum Beispiel Platzkarten für die ersten Messen verteilt.

Schwieriger wird es, wenn es, wie in den katholischen Messen, ganz konkret um die Eucharistie geht. In den Empfehlungen der Deutschen Bischofskonferenz heißt es, dass die Hostie "nur im angemessenen Abstand und mit einer Zange gereicht werden soll, der Pfarrer soll Handschuhe tragen."

Würzburg: Verzicht auf Eucharistie-Feiern

Für den Würzburger Bischof Franz Jung ist das eine fast unmögliche Auflage.

"Wir wollen jetzt zunächst mit Wortgottesdiensten wieder beginnen, ohne Kommunion, und dann beobachten, wie die ganzen Auflagen in den kommenden zwei Wochen umgesetzt werden können, um dann nochmal neu zu entscheiden, wie wir weiter verfahren." Franz Jung, Bischof von Würzburg

Vorerst verzichtet das Bistum Würzburg also auf Eucharistiefeiern. Diese Entscheidung hat viele Diskussionen in Unterfranken ausgelöst, entspricht aber der Empfehlung des bayerischen Gesundheitsministeriums: Die fehlende Abstandseinhaltung bei der Kommunionspendung könne zu neuen Infektionen mit dem Coronavirus führen.

Kein Weihwasser, kein Friedensgruß, kein lauter Gesang

Noch etwas fehlt ab heute in den Gottesdiensten: Es gibt kein Weihwasser, keinen Friedensgruß und keinen lautstarken Gesang - denn gemeinsames Singen ist ein Infektionsrisiko.

Die Regionalbischöfin Dorothea Greiner aus Bayreuth hat im Vorfeld an den Empfehlungen mitgearbeitet.

"So wird zum Beispiel nur Gemeindegesang in reduzierter Form möglich sein, aber wir können auch, wenn die Orgel spielt, einen Choral sprechen oder dazu summen. Wir finden schon Wege für unsere Gottesdienste, so dass sie trotzdem stärken und uns allen Freude bereiten." Dorothea Greiner, Regionalbischöfin aus Bayreuth

Neue Herausforderungen auch für Juden und Muslime

Auch Juden und Muslime in Bayern stehen vor neuen Herausforderungen bei der Feier öffentlicher Gottesdienste. So befinden sich Muslime im Fastenmonat Ramadan. Das gemeinsame Gebet nach Sonnenuntergang in der Moschee mit einer gemeinsamen Mahlzeit ist Tradition.

Doch viele muslimische Gemeinden sehen sich aktuell nicht in der Lage, die staatlichen Auflagen für einen Gottesdienst zu erfüllen. Sie stellen die Fürsorgepflicht für ihre Gläubigen in den Vordergrund.

"Eine Selektion unter den Gläubigen zu treffen, wer zum Gebet kommen darf und wer nicht, würde zu ungewollten Diskriminierungen führen. Dies wollen wir vermeiden. Deswegen sagen wir: Die Muslime sollen ihren religiösen Verpflichtungen auch im Ramadan in ihren Wohnungen nachkommen." Imam Benjamin Idriz, Islamische Gemeinde Penzberg

"Schritt für Schritt wieder beginnen"

Auch der ernannte Bischof von Augsburg, Bertram Meier, stellt die Gesundheit der Gläubigen in den Vordergrund. So bittet er seine Priester und Pfarreien darum, nur "Schritt für Schritt das gottesdienstliche Leben wieder zu beginnen."

Birgit Mirlach aus der Pfarrgemeinde Windach am Ammersee hat dafür Verständnis.

"Leicht wird es nicht, aber wenn ich ehrlich bin, ist mir immer noch lieber ein Gottesdienst mit den ganzen Auflagen als, dass wir uns überhaupt nicht mehr in der Gemeinschaft sehen und ich keinen Gottesdienst mehr habe. Ich freu mich drauf - auf die anderen, die mir in die Kirche gehen, und darauf, endlich mal wieder eine Predigt vom eigenen Pfarrer zu hören." Birgit Mirlach, Pfarrgemeinde Windach