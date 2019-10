Nachbarschaftsstreit um Hühner endet vor Gericht

Ein Nachbarschaftsstreit um Hühnerhaltung im Münchner Nobelviertel Bogenhausen und das Laub einer Hängebuche endet mit der doppelten Verurteilung eines 58-jährigen Privatiers. Das Münchner Amtsgericht hat den Fall am Montag als Urteil der Woche veröffentlicht.

Einen Gockel und zehn Hühner hielt ein Privatier in seinem Garten in Bogenhausen. Einen Nachbarn störte das so, dass er ihn verklagt hat. "Der Hahn soll ab 4 Uhr morgens gekräht haben, die Hühner gackerten den ganzen Tag", sagte Gerichtssprecher Klaus-Peter Jüngst. "Das soll mit erheblichem Geruch verbunden gewesen sein, der Beklagte hat auch begonnen, Laub vom Baum des Nachbarn schlicht über den Zaun zurückzuwerfen, allerdings vermischt auch mit Resten, die aus der Hühnerzucht stammten."

Bewährungs- und Geldstrafe für 58-Jährigen

Das Amtsgericht verurteilte den Hühnerhalter in einem Zivilverfahren auf Unterlassung. In einem Drohbrief hatte er verlangt, dass der Nachbar die Klage zurückziehen solle, sonst würde er dessen Haus anzünden, außerdem forderte er 10.000 Euro.

Im darauf folgenden Strafprozess gab der Hühnerhalter zwar alles zu, er habe den Nachbarn nur erschrecken wollen - zudem habe er an dem Tag fünf Bier getrunken. Wegen des Geständnisses und weil er nicht vorbestraft war, erhielt der 58-Jährige schließlich vom Schöffengericht eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten zur Bewährung wegen versuchter räuberischer Erpressung. Außerdem muss er eine Bewährungsauflage von 3.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Beide Urteile sind rechtskräftig.