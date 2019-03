Nachbarschaftsstreit um gefährliche Golfbälle in Haiming

Ihr alltägliches Prozedere vorm Rausgehen: Schauen, ob gerade jemand am Abschlag 9, schräg gegenüber vom Haus, ist. Wenn die Golfer dann am Garten vorbeigehen, ist die Luft rein. Jetzt gerade können Christian und Birgit Koller auf der Terrasse ihres Haus in Haiming im Landkreis Altötting in der Sonne stehen.

"Das haben wir ursprünglich geplant, dass man hier sitzen kann. Das ist die Westseite, wenn man am Abend heimkommt. Leider haben wir dann nach einer Zeit festgestellt, dass das lebensgefährlich ist. Nachdem wir eingezogen sind, schwierig, schad." Birgit Koller

Einschläge im Metallgartenzaun

Das Grundstück der Kollers gab es schon vor dem 18-Loch-Golfplatz "Course Schloss Piesing" des Golfclubs Altötting-Burghausen; dieser kam 1986. Aber es stand eben kein Haus darauf. Erst 2012 wurde für das Grundstück von der Gemeinde Haiming ein Bebauungsplan erstellt. Im Plan: nur ein Hinweis, dass mit Querschlägern zu rechnen sei. Das Ehepaar griff zu. Christian Koller zeigt auf eine stark verbogene Stelle in seinem Stahlzaun:

"Da ist einer von den Schäden. Ich meine, das sieht man: Das ist ein 6-Millimeter-Stahl oder ein 5-Millimeter-Stahl. Und das ist einer von 50 Einschlägen, die auf diesem Zaun vorgefallen sind. Und einer wenn trifft, dann ist das ganze Thema erledigt, dann sind wir tot, verletzt und dann will ich nicht wissen, was passiert." Christian Koller