08.02.2021, 18:52 Uhr

Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann wird angeschossen

In Altenstadt, im Landkreis Neu-Ulm, ist am Montagmittag laut Polizei ein Streit zwischen Nachbarn so eskaliert, dass Schüsse fielen. Ein 65-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte aber schnell gefasst werden.