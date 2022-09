Nachbarschaftshilfe Gochsheim betreibt eigene Tafel

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die sich seit Beginn der Coronazeit in Gochsheim im Landkreis Schweinfurt etabliert hat: Dort gründeten im März 2020 ein paar engagierte Bürgerinnen und Bürger eine Nachbarschaftshilfe. Aus vereinzelten Einkaufsfahrten für ältere Menschen während des Lockdowns sind inzwischen regelmäßige ehrenamtliche Dienste geworden. Ab sofort verkaufen sie auch gespendete Lebensmittel.

Tafel öffnet immer dienstags

Es läuft schon erstaunlich rund im neuen Tafelladen. Dafür, dass der Verkauf im Pfarrzentrum von Gochsheim erst zum zweiten Mal stattfindet. Die Helferinnen und Helfer, die künftig jeden Dienstag ab 18.30 Uhr frisches Obst und Gemüse, Brot, Butter und noch vieles mehr anbieten, haben alles schön hergerichtet. Mit Maske und Handschuhen ausgestattet – Corona lässt grüßen – warten sie auf ihre Kundschaft.

Bei der Nachbarschaftshilfe in Gochsheim übernehmen inzwischen etwa 60 Helferinnen und Helfer ehrenamtliche Jobs für ihre Mitmenschen im Ort. Angefangen hat alles damit, dass sie während der Lockdowns Einkäufe erledigten.

Der Winter naht, die Energiekosten steigen und das Geld wird knapp

Tobias Spitzner, Mitbegründer der Nachbarschaftshilfe Gochsheim, ist überzeugt: die Tafel kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. So traurig es sei, dass die Armut nun auch auf dem Land immer offensichtlicher werde, sagt Tobias Spitzner, so deutlich zeige sich nun der Bedarf. In der 6.000-Einwohner-Gemeinde gebe es bereits 18 Familien mit einem Berechtigungsschein. Insgesamt sind rund 60 auf die günstigen Lebensmittel von der Tafel angewiesen. "Wir merken es ja selber jeden Tag beim Einkaufen: alles wird immer teurer", sagt Spitzner. Deshalb sei die Tafel für Menschen, die knapp bei Kasse sind, eine gute Gelegenheit, etwas zu sparen. Schließlich bekäme man hier für drei Euro Lebensmittel, die locker das zehnfache wert seien.

Die Schweinfurter Tafel stand Pate

Die neue Verkaufsstelle wurde möglich dank der Erfahrung und der Logistik des Tafelladens aus Schweinfurt. Eine klassische win-win-Situation, sagt Ernst Gehling, einer der Verantwortlichen aus Schweinfurt. Er würde gern noch mehr Filialen in umliegenden Ortschaften gründen. Aber so optimale Voraussetzungen wie mit der Nachbarschaftshilfe in Gochsheim gebe es selten, meint Gehling. "Alleine hätten wir weder so schnell ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gefunden noch geeignete Räume. Das ist schon eine ideale Kooperation!"

Zeugnis einer lebendigen Dorfgemeinschaft

Die Menschen, die Unterstützung benötigen, nehmen per Telefon oder Email Kontakt auf. So wurde die Nachbarschaftshilfe schon mindestens 200 Mal unentgeltlich tätig. Darunter immer wieder bei Fahrdiensten zum Arzt. Aber auch beim Laubharken und Schneeschaufeln half sie den meist älteren Hilfesuchenden aus. Hauptziel ist es nach den Worten von Tobias Spitzner, Menschen zusammenzubringen, am besten Alt und Jung.

Und so will die Nachbarschaftshilfe Gochsheim auch mit ihrer jüngsten Aktivität, der Tafel, nicht nur Lebensmittel anbieten, sondern auch ein Stück Dorfgemeinschaft.