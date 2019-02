vor etwa einer Stunde

Nachbarn befreien Stockheimer Pfarrer aus brennendem Pfarrhaus

Nachbarn haben den Stockheimer Pfarrer in den frühen Morgenstunden aus seinem brennenden Pfarrhaus geholt. Das teilte die Polizei am Vormittag mit. Am Morgen hatte es noch geheißen, die Feuerwehr hätte den Geistlichen mit einer Drehleiter befreit.