Nachbar rettet Frau aus brennendem Haus

Im Riedenburger Ortsteil Hattenhausen hat ein Mann seine Nachbarin aus ihrem brennenden Einfamilienhaus gerettet. Es war bereits stark verraucht, als der Mann seine Atemschutzmaske anzog und hinein ging. Er schaffte es, die 49-Jährige ins Freie zu bringen - sie war bereits schwer verletzt.

Zustand der Geretteten weiter lebensbedrohlich

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, wurde die 49-Jährige nach der Rettungsaktion mit schweren Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus geflogen. Ihr Zustand ist nach derzeitigem Stand weiter lebensbedrohlich, so die Polizei. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist unklar. Der Schaden am Haus wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Kriminaldauerdienst Landshut ermittelt

Gegen 18 Uhr hatte der Nachbar aus dem Haus Hilfeschreie gehört. Die Frau war zum Zeitpunkt des Brandes allein zuhause. Ihr Ehemann kam an den Einsatzort, als sie bereits gerettet war. Der Kriminaldauerdienst aus Landshut übernahm bis in die frühen Morgenstunden die ersten Ermittlungen am Brandort, heißt es.