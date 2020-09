Nachbar entdeckt brennenden Schuppen und kollabiert

Die Flammen eines brennenden Schuppens in Schaufling (Lkr. Deggendorf) haben auf ein angrenzendes Haus übergegriffen. Glücklicherweise steht es momentan leer. Ein 59 Jahre alter Nachbar, der den Brand entdeckt hatte, kollabierte und musste medizinisch betreut werden.

Hoher Sachschaden konnte nicht verhindert werden

Die Ursache des Brandes ist noch unklar, so die Polizei. Vermutet wird ein technischer Defekt. Ausgebrochen war der Brand am Samstagabend kurz nach 21 Uhr. Der Schuppen stand bereits in Vollbrand als die Feuerwehr eintraf, weswegen ein Übergreifen der Flammen auf das leerstehende Haus nicht mehr verhindert werden konnte, heißt es. In dem Schuppen war ein Traktor untergestellt.

Der Sachschaden wird auf bis zu 200.000 Euro geschätzt. Die Kripo Deggendorf ermittelt.