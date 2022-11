Nach zweijähriger Pause wieder "Memminger Rathaussturm"

Die Narren haben das Memminger Rathaus gestürmt, ganz pünktlich zum Faschingsbeginn um 11:11 Uhr am 11. November. Wegen der Corona-Pandemie fand der traditionelle Rathaussturm zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder statt.

Tanzeinlagen und Musik auf dem Rathausplatz

Die Narren trafen sich schon gegen 10 Uhr am Schrannenplatz und zogen von dort mit ihrem Umzugswagen, Tanzeinlagen und Musik bis zum Marktplatz vor dem Rathaus. Dort sahen rund 300 Menschen zu, wie die Narren der Memminger Stadtbachhexen Oberbürgermeister Manfred Schilder in einer Wanne auf die Bühne gefahren haben – ausgestattet mit Narrenhut und großem, goldenen Schlüssel. Den musste der OB dann an die Faschingsprinzessin übergeben, als Symbol für Regentschaft über die Stadt. Bis Aschermittwoch habe er jetzt Urlaub, sagte Schilder schmunzelnd auf der Bühne.

Schwimmen im Stadtbach statt Hallenbad

Auf der Bühne musste sich Schilder aber auch gegen Fragen des sogenannter 11er-Rats der Himmlischen Teufel wehren: Für Problem-Themen wie Parken und ÖPNV, Hallenbad und teure Mieten hatte er närrische Vorschläge wie Schwimmen im Stadtbach oder eine Seilbahn für Memmingen parat. Insgesamt waren die Narren sehr zufrieden mit dem Faschingsauftakt – dem ersten großen seit zwei Jahren.