Nach zwei Jahren wieder Kiliani-Volksfest in Würzburg

Zuckerwatte, Riesenrad und Festbier: Am Freitag beginnt nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder das Kiliani-Volksfest in Würzburg. Rund 800.000 Besucherinnen und Besucher erwartet die Stadt Würzburg als Veranstalter an den 17 Tagen. "Unser Kiliani ist ein Volksfest für alle: für Kinder, Familien, Senioren, zum Kaffeetrinken und Party machen", sagte Uwe Zimmermann, Volksfest-Koordinator der Stadt Würzburg am Mittwoch bei der Pressekonferenz. "Kiliani soll integrieren." Das Würzburger Frühjahrsvolksfest habe gezeigt, dass das Interesse in der Bevölkerung genauso groß sei wie vor Corona.

Feuerwerk zur Eröffnung

Mit dem offiziellen Kiliani-Festbieranstich durch Oberbürgermeister Christian Schuchardt im Kiliani-Festzelt wird das Volksfest um 19 Uhr eröffnet. Um 22.30 Uhr wird es wieder ein Eröffnungsfeuerwerk geben – das war beim Frühjahrsvolksfest noch abgesagt worden aus Rücksicht- und Anteilnahme wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Am 2. Juli, um 12.30 Uhr, startet der große Kiliani-Trachtenumzug mit 1.700 Teilnehmenden aus 46 Trachten- und Musikgruppen. Der Zug startet an der Residenz, führt durch die Innenstadt und endet auf dem Volksfestplatz, an der Talavera.

Schausteller sind auf die Talavera zurückgekommen

Rund 80 Fahr-, Belustigungs- und Imbissgeschäfte stehen auf dem Festplatz. Die meisten bekannten Schausteller sind wieder vor Ort - nur Vereinzelte mussten während der Pandemie ihr Geschäft aufgeben. "Es gibt kein strukturelles Schausteller-Sterben", so Zimmermann. Im Festzelt kostet die Maß Kiliani-Festbier der Würzburger Hofbräu heuer 11,30 Euro – im Jahr vor der Pandemie 2019 lag der Preis noch bei 9,60 Euro. Grund seien etwa die gestiegenen Lebensmittel- und Rohstoffpreise durch den Krieg. Zum Vergleich: Eine Maß beim Oktoberfest in München soll bis zu 13,80 Euro kosten. Auf der Bühne ist ein täglich wechselndes Programm geplant, etwa mit regionalen Blasmusikkapellen.

Mittwoch ist Familientag

Die Familientage finden jeweils am Mittwoch – 6. und 13.Juli, bis 20 Uhr – statt. Dann sind die Preise der Fahr- und Belustigungsgeschäfte für die ganze Familie – nicht nur für Kinder und Jugendliche – um bis zu 50 Prozent ermäßigt und auch die Verkaufs- und Verpflegungsstände bieten besondere Angebote zu reduzierten Preisen an.