Nach zwei Jahren Pause: Stadt Nürnberg plant Blaue Nacht im Mai

Nach einer zweijährigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie soll die Blaue Nacht in Nürnberg in diesem Jahr wieder stattfinden. Das Event steht heuer unter dem Motto "Phantasie" und soll am 7. Mai über die Bühne gehen. Die Blaue Nacht gilt als Auftakt der kulturellen Open Air-Saison in der Stadt unter anderem mit dem Bardentreffen und den Klassik Open-Airs im Luitpoldhain. Ob diese heuer stattfinden, ist noch offen.

Blaue Kultur lockt bis zu 150.000 Flaneure

In Vor-Corona-Zeiten lockten die bunten Kulturangebote der Blauen Nacht bis zu 150.000 Menschen in die Nürnberger Innenstadt. Die Stadt Nürnberg geht derzeit fest davon aus, dass das auch in diesem Jahr wieder so sein wird. Museen, Galerien und andere Kultureinrichtungen werden sich dann mit speziellen Aktionen ins beste Licht rücken.

Höhepunkt ist die angeleuchtete Kaiserburg

Die größte Attraktion ist dabei immer die farbenfrohe Beleuchtung der Kaiserburg hoch über der Altstadt. Sie wird in jedem Jahr von einem anderen Künstler gestaltet. 2020 war die Kulturnacht wegen Corona komplett gestrichen worden. Im vergangenen Jahr hatte das städtische Projektbüro dann den Maler Peter Angermann als Künstler für die Projektion gewinnen können.

Kurzfristige Absage der Projektion

Doch auch die Blaue Nacht im Frühjahr 2021 musste kurzfristig abgesagt und verschoben werden. Die Burg-Projektion von Peter Angermann, die bereits vorbereitet war, wurde dann an fünf Abenden im September 2021 nachgeholt. Das städtische Büro für Kulturprojekte wird am kommenden Montag die Burgkünstlerin für die Blaue Nacht am 7. Mai 2022 vorstellen.