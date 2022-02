Nach zwei Jahren Pause: Coburger Convent findet wieder statt

Der traditionelle Pfingstkongress des Coburger Convents soll nach zwei pandemiebedingten Ausfällen in diesem Jahr wieder in Coburg stattfinden - allerdings mit einigen Änderungen.

Kongress nach zwei Jahren Pause wieder in Coburg

Bei der Vorbereitung und in den Gesprächen mit der Stadt Coburg habe man die besondere pandemische Situation und die Einschränkungen berücksichtigt, heißt es in einer Mitteilung des Verbands "Alte Herren" des Coburger Convents.

Alle dem Wesen nach für den Coburger Convent wichtigen Veranstaltungen könnten in nahezu unveränderter Form stattfinden. Man verzichte an den Pfingsttagen aber auf Veranstaltungen, die unter den jetzigen Bedingungen nicht durchführbar erscheinen.

Coburger Convent 2022 ohne Fackelzug und Ball

So fallen auch in diesem Jahr der Ball im Kongresshaus, der Fackelzug, der Marktfrühschoppen und Sportveranstaltungen aus. Einzelheiten zum Programm des Coburger Convents werde das Präsidium Anfang März festlegen, heißt es in der Mitteilung weiter.

2020 und 2021 war der Kongress in Coburg aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Im vergangenen Jahr fand eine eintägige Arbeitssitzung in Hannover ohne Rahmenprogramm statt.

Studentenverbindungen treffen sich vom 2. bis 6. Juni

Der Coburger Convent ist nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss von rund 100 Studentenverbindungen, Landsmannschaften und Turnerschaften aus Deutschland und Österreich. Der Kongress findet an den Pfingsttagen zwischen dem 2. und dem 6. Juni in Coburg statt.