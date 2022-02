Nach zwei Jahren Pause - Bad Kötzting hofft auf Pfingstritt

Die Stadt Bad Kötzting im Landkreis Cham hofft, dass dieses Jahr der traditionelle Kötztinger Pfingstritt wieder stattfinden kann. Der Umrittbrauch, an dem sonst alljährlich rund 900 Reiter mit geschmückten Pferden teilnehmen, hatte wegen der Pandemie zwei Jahre Pause gemacht.

Impressionen aus dem Jahr 2017: Mehr als 900 Reiter beim Kötztinger Pfingstritt

Gelübde wurde trotzdem erfüllt

Er war 2020 und 2021 mit nur drei Reitern durchgeführt worden, um wenigstens das jahrhundertealte Gelübde zu erfüllen, das an dem Brauch hängt. Es hatte aber keine Zuschauer und keine weiteren Beteiligten gegeben.

Heuer hofft man nun darauf, dass zumindest der Ritt mit mehreren Hundert Reitern wie gewohnt am Pfingstmontag über die Bühne gehen kann, teilt die Stadt am Freitag mit. Das sei auch schon mit dem Landratsamt Cham abgesprochen. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung die Pandemie-Auflagen bis zum 19. März Schritt für Schritt zurückfahren will. Nur Basisschutzmaßnahmen sollen über dieses Datum hinaus bleiben.

Volksfest ist noch unklar

Der Bad Kötztinger Bürgermeister Markus Hofmann (FW) bittet deshalb jetzt alle Pfingstreiter, sich auf den Termin am Pfingstmontag vorzubereiten und sich zum Beispiel mit Pferdebesitzern und Pferdelieferanten in Verbindung zu setzen. Noch unklar ist, ob auch das weltliche Pfingstbrauchtum von der Pfingsthochzeit bis zum Volksfest wie gewohnt stattfinden kann. Das hängt von den weiteren Beschlüssen von Bund und Freistaat Bayern zur Pandemie ab.

💡 Die Entstehung des Pfingstritts

Der Kötztinger Pfingstritt geht zurück auf eine Legende aus dem Jahre 1412. Ein Pfarrer wollte einem Sterbenden die Sakramente in das sieben Kilometer entfernte Dorf Steinbühl bringen. Da aber Räuber am Wege lauerten, wurde der Geistliche von mutigen Burschen aus Bad Kötzting begleitet und beschützt. Bei ihrer Rückkehr schworen sie sich damals, den Ritt jedes Jahr zu wiederholen.