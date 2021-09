Nach zwei Jahren ohne Volksfest: Straubing feiert Herbstfest

Normalerweise findet Mitte August das zweitgrößte Volksfest Bayerns in Straubing statt: das Gäubodenvolksfest. Das traditionsreiche Volksfest, das sonst über eine Million Besucher anzieht, musste dieses Jahr zum zweiten Mal coronabedingt ausfallen. Nun könnte das Herbstfest eine kleine Entschädigung für die Straubingerinnen und Straubinger sein.

Eine Ampel für die Besucherzahl

Andere Städte in Bayern machten das Konzept bereits vor: Das Herbstfest zählt nicht als Volksfest, sondern mehr als ein Freizeitpark. Es findet ab heute in einem abgesperrten Bereich am Hagen statt. Maximal 999 Gäste dürfen auf das Gelände. Es gilt die 3G-Regel beim Einlass und eine Kontaktdaten-Erfassung für den Gastronomiebereich, das offene Festzelt. Tickets wird es, anders als es zunächst geheißen hatte, keine geben.

Damit die Wartezeiten bei der Einlass-Kontrolle nicht zu lang werden, empfiehlt Organisatorin Claudia Karl-Fischer sich auf der Homepage der Veranstaltung zu informieren. Dort findet man eine Ampel, die je nach Auslastung grün (genügend freie Plätze), gelb (es kann eng werden) oder rot (voll und Warteschlage draußen) anzeigt.

Festgelände mit zehn Schaustellern

Auf dem Herbstfest stehen unter anderem ein Kettenkarussell und eine Riesenschaukel, die in 25 Metern Höhe einen Überschlag macht, bereit. Insgesamt sollen rund zehn verschiedene Fahrgeschäfte, Spiel- und Verpflegungsstände für Abwechslung und Nervenkitzel sorgen.

Schausteller sind optimistisch

Die Schausteller sind froh, dass sie endlich wieder ihrem Beruf nachgehen können, auch wenn einige den Sommer bereits für sich gut nutzen konnten. Die Straubinger seien nach der langen Durststrecke ohne Gäubodenvolksfest "ausgehungert", heißt es, und werden das Angebot gut annehmen. So zumindest die Hoffnung eines Schaustellers. Bis nächsten Sonntag findet das Herbstfest in Straubing statt.