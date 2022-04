Nach zwei Jahren Corona-Pause: "Palmator" findet wieder statt

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause findet am Sonntag der "Palmator" am Adlersberg bei Nittendorf im Landkreis Regensburg wieder statt. Anders als in den Vorjahren wird das traditionelle Starkbierfest in diesem Jahr aus Infektionsschutzgründen ausschließlich im Freien gefeiert. Das teilte die ausrichtende Brauerei Prösslbräu auf BR-Anfrage mit.

Schlechtes Wetter erwartet

Wegen der zu erwartenden Witterungsverhältnisse rechnet der Veranstalter mit rund 5.000 Besucherinnen und Besuchern. Die zuständige Polizeiinspektion Nittendorf geht bei gutem Wetter von mehr als doppelt so vielen Feiergästen aus. Für den diesjährigen Palmator hat die Brauerei Prösslbräu rund 10.000 Liter Starkbier gebraut.

Polizei: Palmator auch dieses Jahr eine "Herausforderung"

In der Vergangenheit gab es immer wieder Zwischenfälle bei dem Starkbierfest am Adlersberg. Die zuständige Polizeiinspektion Nittendorf rechnet auch in diesem Jahr mit einer "Herausforderung" für die Beamten. So wird am Sonntag zum einen rund um den Adlersberg verstärkt der Verkehr kontrolliert, um Trunkenheitsfahrten zu unterbinden.

Sorgen bereitet der Polizei aber vor allem ein übermäßiger Alkoholkonsum der Besucherinnen und Besucher. "Das wirkliche Problem sind Streitigkeiten und Körperverletzungen", so ein Sprecher der Polizeiinspektion Nittendorf. Die gelte es auch in diesem Jahr in den Griff zu kriegen.

Polizei warnt vor Diebstählen

Die Polizei warnt außerdem vor möglichen Diebstählen. Besucherinnen und Besucher sind angehalten auf Handys und Rucksäcke aufzupassen und Fahrräder diebstahlsicher abzuschließen. Unterstützt wird die Polizeiinspektion Nittendorf von Einheiten des Polizeipräsidiums Oberpfalz und der Bereitschaftspolizei.