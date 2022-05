Nach zwei Jahren Pause: Dillinger Regionalmesse "WIR" eröffnet

Die "WIR" sei ein Schaufenster der wirtschaftlichen Stärke im Landkreis, so Landrat Leo Schrell. Bei der Regionalmesse geht es unter anderem um Themen wie Bauen, Wohnen, Gesundheit und Fitness, Land- und Forstwirtschaft. Mehr als 200 Aussteller sind dabei und das auf 18.000 Quadratmeter in den Hallen. Zur Eröffnung kamen auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nach Dillingen.

Regionalmesse WIR auch mit Virtual-Reality Brillen erlebbar

Im Frühjahr 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, war die Regionalausstellung "WIR" letztmals ausgerichtet worden. Jetzt, zwei Jahre danach, startet die "WIR" auch als Pilotprojekt zur Digitalisierung regionaler Verbrauchermessen. Das heißt: Die Messe ist auch digital erlebbar, so Messeleiter Josef Schmid. Die Gäste können sich Virtual-Reality-Brillen ausleihen und die Messestände besuchen.

Digitale Messe als Vorreiter für ganz Deutschland

Unter "wir.live" könne man online beispielsweise 360 Grad Videos der Aussteller anschauen oder auch auf einen Live-Link klicken sowie einen Online-Beratungstermin vereinbaren. Es gelte jetzt, moderne digitale Techniken zu testen, die, nicht nur in Pandemie-Zeiten, für Messen in ganz Deutschland von Bedeutung sein könnten, so Messeleiter Josef Schmid. Dafür gibt es laut dem Freien Wähler Abgeordneten Fabian Mehring auch eine Förderung in Höhe von 200.000 Euro vom Freistaat.

Söder bringt Landesausstellung für Schwaben ins Spiel

Bei der Eröffnung brachte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine neue Landesausstellung für Schwaben ins Spiel – mit einem kulturellen Mittelpunkt in Nordschwaben. Im BR-Gespräch sagte Söder, es gebe noch keine Landesausstellung über Schwaben. Er möchte die Konzeption einer Landesausstellung anregen, die in Nordschwaben stattfinden und die Identität und die Rolle der Schwaben in Bayern zeigen solle. Söder sei sicher, dass diese Idee umgesetzt werde. Wann und in welcher Stadt die Landesausstellung über die Schwaben stattfinden sollte, dazu äußerte sich der Ministerpräsident auf Nachfrage nicht. Dies sei Angelegenheit des Wissenschaftsministeriums und des Hauses der Bayerischen Geschichte.

