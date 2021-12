Nach zwei Jahren: B2 bei Hof wieder befahrbar

Ab Mittwoch ist eine wichtige Verkehrsachse quer durch Hof wieder durchgehend befahrbar. Nach rund zweijähriger Bauzeit wird die Sperrung der Bundessstraße 2 im Bereich der Jahnbrücken im Lauf des Tages wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt das Staatliche Bauamt Bayreuth mit.

Freie Fahrt in Hof: Sieben Millionen Euro wurden investiert

Der vorgegebene Kostenrahmen und auch der enge Zeitplan habe trotz der weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie mit unterbrochenen Lieferketten eingehalten werden können, betont die Baubehörde. Der Bund hat rund sieben Millionen Euro investiert, um die beiden maroden Brücken aus den 1930er-Jahren durch Neubauten zu ersetzen.

Keine einfache Aufgabe

Eine Herausforderung war dabei, dass die Brücken über stark frequentierte Eisenbahngleise führen. Die Planung für die genauen Termine des Abbruchs der alten Brücken und den Einbau der Stahlverbundträger der neuen Brücken hatte das Staatliche Bauamt deshalb bereits mehrere Jahre zuvor mit der Deutschen Bahn festlegen müssen.

Wegen der Flutkatastrophe im Sommer mussten diese Termine dann aber zum Teil wieder verschoben werden. Denn unwetterbedingt war die sogenannte Elbtalstrecke Dresden-Prag gesperrt und der Güterverkehr musste nach Angaben des Bauamts über die Strecke Prag-Pilsen-Marktredwitz-Hof-Leipzig umgeleitet werden.

Vorerst Tempo 30

Nach Abschluss der Bauarbeiten an den beiden Jahnbrücken gilt momentan in diesem Bereich der B2 Tempo 30, so das Bauamt. Denn es seien noch kleinere Restarbeiten zu erledigen.