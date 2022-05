Nach Zwangsräumung – Polizei findet Waffenarsenal

Bei einer Zwangsräumung im Nürnberger Stadtteil Rennweg ist eine Gerichtsvollzieherin auf zahlreiche Waffen gestoßen – auch auf mutmaßliche Kriegswaffen. Sie alarmierte daraufhin die Polizei, gibt das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) bekannt.

Fahndung und Verhaftung

Da sich der 74-jährge Mann nicht in seiner Wohnung aufhielt, leitete die Polizei eine Fahndung nach ihm ein. Er konnte noch am selben Abend (10.05.2022) in der Nähe der Wohnung festgenommen werden.

Von Kalaschnikows bis Armbrüste

Nach einer ersten Sichtung handle es sich bei den Waffen um halb- und vollautomatische Sturmgewehre, Kalaschnikows, Langwaffen, Kurzwaffen mit zugehöriger Munition, Pyrotechnik, Armbrüste und Messer. Der jeweils genaue Waffentyp und die Anzahl müssen laut BLKA noch abschließend bestätigt werden.

Offenbar kein extremistischer Hintergrund

Gegen den 74-Jährigen wird nun wegen des Besitzes von Kriegswaffen und des Besitzes von Waffen ohne Genehmigung ermittelt. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gibt es keine Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund, vielmehr geht das LKA von einem Waffensammler ohne Genehmigung aus.