Nach Zugunglück: Wann kommt der Streckenausbau München-Prag?

Auch nach mehr als 30 Jahren nach der Grenzöffnung zwischen Tschechien und Bayern ist der Ausbau der Bahnlinie München-Prag noch immer nicht über das Planungsstadium hinausgekommen. Nach dem schweren Zugunglück in Tschechien am Mittwoch, bei dem zwei Personenzüge kollidierten, ist das Projekt jetzt wieder Thema.

Über sechs Stunden Bahnfahrt von München nach Prag

Wirtschaft und Politik im bayerischen Grenzgebiet fordern den Ausbau gebetsmühlenartig, weil die momentane Bahnverbindung zwischen zwei mittlerweile so eng verflochtenen Nachbarländern als nicht mehr zeitgemäß gilt. Aktuell brauchen Reisende für die Bahnfahrt von München nach Prag immer noch rund sechseinhalb Stunden. Mit dem Auto ist man schneller. Ausbauziel wären vier Stunden für die Bahnfahrt.

"Für das Zugunglück habe es andere Ursachen gegeben"

Der Hauptgeschäftsführer der Industrie-und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz und Kelheim Jürgen Helmes sagte auf Nachfrage dem BR, er wolle das "furchtbare Zugunglück" keinesfalls in Zusammenhang mit dem fehlenden Streckenausbau setzen. Für das Unglück habe es andere Ursachen gegeben, die auch noch nicht endgültig geklärt seien.

Ausbau seit Jahren vom Bund versprochen

Helmes ist aber der Meinung, dass es wichtig sei, nun auch in die Zukunft zu schauen: "6,5 Stunden Zugfahrt zwischen München und Prag sind nicht das, was man sich in Europa zwischen zwei Metropolen wünscht". Die zwei Länder seien so eng benachbart und seit der Grenzöffnung auch wirtschaftlich und von den Pendlerströmen her stark verflochten. Der Ausbau der Strecke München-Prag sei vom Bund seit Jahren versprochen, aber immer noch nicht über das Planungsstadium hinaus gekommen: "Ich bin darüber enttäuscht, denn das ist ein Thema, das uns schon von mehreren Verkehrsministern immer wieder zugesagt worden ist." Man würde erwarten, dass es dann schneller geht, sagt Helmes.

Ausbau war 2017 schon von "vordringlichem Bedarf"

2017 hatte es in Furth im Wald einen großen "Deutsch-Bayerisch-Tschechischen Bahngipfel" gegeben. Dort hatte der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zugesagt, dass Teile der Strecke im Bundesverkehrswegeplan nun vom "potentiellen" in den "vordringlichen Bedarf" kommen sollten und man damit "ein klares Signal für den Ausbau der Strecke München-Prag" setze.

Kostenschätzung: Bis zu 2,5 Milliarden Euro

Die damaligen Kostenschätzungen für den Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnlinie lagen zwischen 2 und 2,5 Milliarden Euro, berechnet für beide Länder. Die Ausbaupläne beziehen sich auf zwei verschiedene Trassen, eine von München über Regensburg nach Prag, die andere über Nürnberg-Marktredwitz. Der Zeitrahmen für den Ausbau erstreckte sich aber schon damals bis 2030.