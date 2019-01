Nach Zugunglück: Stellwerk in Aichach wird modernisiert

Der 7. Mai 2018 war ein schwarzer Tag für den Zugverkehr in Bayern. Wahrscheinlich war es menschliches Versagen, dass zu dem Unglück mit zwei Toten und 14 teils schwer verletzten Menschen führte. Gegen den damals zuständigen Fahrdienstleiter wird noch immer ermittelt. Der Vorwurf: Fahrlässige Tötung.

Hinterbliebener attackiert die Bahn

Ein Hinterbliebener attackierte jedoch schon kurz nach dem Unglück nicht den Fahrdienstleiter, sondern vor allem die Bahn: Menschliche Fehler passieren, so der Tenor. Dass aber die Technik immer noch veraltet sei, sei nicht akzeptabel. Die Bahn müsse handeln und endlich die Stellwerk-Technik erneuern, bei der die Fahrdienstleiter nur auf Sicht kontrollieren, welche Gleise frei sind.

Moderne Technik für 600 Stellwerke

Die Bahn beteuerte, sich des Themas anzunehmen. Nun wird es konkret: Rund 600 ältere Stellwerke sollen mit zusätzlicher Sicherheitstechnik ausgestattet werden. In einem ersten Schritt sollen noch in diesem Jahr bundesweit bis zu 50 Stellwerke modernisiert werden, sagte eine DB-Sprecherin. Und auf der Liste der ersten dafür vorgesehenen Anlagen steht auch das Stellwerk in Aichach bei Augsburg.

"Die Technik kann blockieren"

Künftig werde der Mitarbeiter durch Technik unterstützt, so die Bahn: "Unterläuft dem Fahrdienstleiter zum Beispiel bei seiner Fahrwegprüfung durch Hinsehen ein Fehler, dann kann die Technik die Einfahrt bei besetztem Gleis blockieren."