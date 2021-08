Nach Zugunglück in Tschechien: Züge fahren wieder planmäßig

Fünf Tage nach dem schweren Zugunglück in Tschechien sollen die Züge auf der Bahnstrecke Regensburg-Prag ab heute wieder fahrplanmäßig verkehren. In den vergangenen Tagen mussten die Zugpassagiere in Furth im Wald in Busse umsteigen und wurden über die Grenze zum Bahnhof im tschechischen Stankov gebracht. Von dort ging es dann mit dem Zug weiter.

Elf Passagiere aus Bayern

Am vergangenen Mittwoch waren nahe Domažlice beim Zusammenstoß eines tschechischen Regionalzugs mit einem aus München kommenden Alex-Zug drei Menschen getötet und rund 70 Menschen teilweise schwer verletzt worden. In dem Alex-Zug saßen auch elf Passagiere aus Bayern. Neun von ihnen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Entschädigung angekündigt

Unterdessen hat die tschechische Eisenbahngesellschaft České dráhy angekündigt, den Opfern eines anderen Eisenbahnunglücks im deutsch-tschechischen Grenzgebiet vor rund einem Jahr eine Entschädigung zu zahlen. Im Juli 2020 waren in der Nähe von Karlsbad zwei Nahverkehrszüge zusammengestoßen. Damals gab es zwei Tote, darunter ein Deutscher. Man werde den Betroffenen jetzt "so schnell wie möglich eine Entschädigung zahlen", teilte die Gesellschaft am Sonntag mit.

Unfallursache unklar

Die tschechische Polizei hatte die Untersuchung zu dem Unfall bei Karlsbad erst vor eineinhalb Monaten abgeschlossen. Demnach soll die Kollision damals ein Zugführer verursacht haben, der seine Abfahrt nicht gemeldet hatte. Zu dem Unfall nahe Domažlice vergangene Woche soll es gekommen sein, weil der Alex-Zug trotz eines Haltesignals weitergefahren war. Ob hier der Lokführer einen Fehler gemacht hat, ist unklar.