Nach Zugunglück: Kräne bereiten Waggons auf Abtransport vor

Mit großen, schweren Kränen und Maschinen arbeiten die Einsatzkräfte weiter an der Unfallstelle des Zugunglücks von Garmisch-Partenkirchen. Am Sonntagabend waren die Arbeiten unterbrochen worden.

Aufräumarbeiten nach Zugunglück: Was heute geplant ist

Wie THW-Sprecher Frank Simon heute Morgen vor Ort dem BR sagte, soll der THW- Einsatz heute beendet werden. Derzeit hat das Technische Hilfswerk 50 Kräfte im Einsatz.

Geplant ist, heute zwei weitere Waggons in jeweils zwei Teile zu schneiden, auf Tieflader zu heben und abzutransportieren. Die Einzelteile der insgesamt drei zerteilten und abtransportierten Waggons kommen in eine Kiesgrube in der Nähe, wo sie zwischengelagert werden.

Auf die Schienen zurückgehoben werden sollen noch die Lok, ein Waggon und der Steuerwagen. Diese werden nicht über die Straße abtransportiert, sondern sollen später über die Schienen weggefahren werden. Dazu müssen die aber zunächst repariert werden. Vorher sind noch ermittlungstechnische Untersuchungen zur Unglücksursache vorgesehen.