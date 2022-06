Nach Zugunglück: Bahn bereitet Bergung von Lok und Waggon vor

Von dem Regionalzug, der auf Höhe des Garmisch-Partenkirchener Ortsteils Burgrain verunglückt ist, stehen noch die Lok und ein Waggon am Unfallort. Jetzt hat die Deutsche Bahn mit vorbereitenden Arbeiten zu deren Bergung begonnen. Von nördlicher Richtung kommend könne nun in Abstimmung mit der ermittelnden Behörde an den Gleisen gearbeitet werden, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstagabend.

"Damit ein Schienenkran den Wagen und die Lok erreichen kann, um sie schließlich anzuheben, wird zunächst der Gleisabschnitt davor instandgesetzt", sagte der Sprecher. Allein diese Maßnahmen vor der Bergung des Waggons und der Lok dürften einige Tage in Anspruch nehmen. "Der zeitliche Ablauf von Gleisarbeiten und Bergung hängt auch von den weiteren Ermittlungen ab."

Bahn wagt keine Prognose zur Freigabe der Strecke

Wann auf der Strecke wieder Züge fahren können, ist offen. Spekuliert wurde, dass sich dies bis zum oder bis nach dem G7-Gipfel Ende Juni hinziehen könnte. Bei der Bahn hieß es dazu jedoch: "Eine Prognose zur Wiederaufnahme des Zugverkehrs ist aktuell noch nicht möglich." Die neben der Unglücksstelle verlaufende Bundesstraße B2 ist am Mittwoch freigegeben worden.

Auch knapp eine Woche nach dem Unglück mit fünf Toten laufen auch am Unfallort weiter Ermittlungen und Begutachtungen. Die fast 50 Mitarbeiter umfassende Soko "Zug" arbeite auf Hochtouren, sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag.

Am Samstag ökumenischer Trauergottesdienst in Garmisch-Partenkirchen

Der Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach München war am vergangenen Freitagmittag entgleist. Vier Frauen und ein 13-Jähriger aus der Region starben. Rund 40 Menschen wurden verletzt. Unter den Toten sind zwei Mütter aus der Ukraine, die mit ihren Kindern vor dem Krieg geflüchtet waren. Eine weitere Frau war auch laut Polizei am Donnerstag noch in kritischem Zustand. Am Samstag ist in Garmisch-Partenkirchen ein ökumenischer Trauergottesdienst geplant.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung gegen drei Bahn-Mitarbeiter. Bei der Suche nach der Ursache liegt der Fokus auf einem technischen Defekt. Dabei scheinen vor allem Schienen und Fahrgestelle im Zentrum der Untersuchungen zu stehen.

Bild-Zeitung: Fahrtenbuch entlastet Lokführer

Das Fahrtenbuch vom Tag des Unglücks soll den Lokführer entlasten. Das berichtet die Bild-Zeitung, der das Dokument vorliegt. Demnach habe es auf der Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Farchant keine Tempo-Beschränkungen gegeben. Im Fahrtenbuch sei vermerkt, dass der Zug an der Unfallstelle mit den erlaubten 100 km/h unterwegs war.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass schon bei den ersten Ermittlungen klargeworden sei, dass der Zug nicht zu schnell unterwegs war. Laut Bild richten sich die Ermittlungen gegen den Streckenverantwortlichen, den Lokführer und den Fahrdienstleiter. Diese Angaben hat die Staatsanwaltschaft München II nicht bestätigt.