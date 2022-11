> Nach Zugunfall: Bahnstrecke wegen Baumfällarbeiten gesperrt

Nach Zugunfall: Bahnstrecke wegen Baumfällarbeiten gesperrt

Die Bäume müssen weg: Am vergangenen Wochenende hat ein Baum einen Zugunfall bei Wasserburg am Bodensee verursacht, weil er in eine Oberleitung gekippt war. Die Bahn reagiert und fällt in dem Gebiet jetzt Bäume. Parallel ermittelt die Bundespolizei.