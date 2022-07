Nach Zugunglück in Burgrain: Mehr Sicherheit, mehr Verspätungen

Vor zweieinhalb Monaten entgleiste ein Regionalzug in Burgrain, einem Ortsteil von Garmisch-Partenkirchen. Fünf Menschen starben bei dem Unglück. Noch ist nicht geklärt, wie es dazu kommen konnte, doch Schäden am Gleis scheinen derzeit die wahrscheinlichste Ursache. Derzeit läuft eine bundesweit angeordnete Überprüfung von Bahnschwellen. In der Region um Garmisch-Partenkirchen sind mehrere Strecken gesperrt, vielerorts gibt es Langsamfahrstellen und Bahnreisende müssen auf Schienenersatzverkehr ausweichen.

Strecken-Sperrungen beeinflussen auch die Passionsspiele

Die Bahnstrecke Peißenberg-Schongau wird etwa derzeit nicht befahren - ein Triebfahrzeugführer hat Gleisschäden gemeldet. Mindestens bis Montag verkehrt ein Schienenersatzverkehr, heißt es von der Bayerischen Regiobahn.

Auch auf der Bahnstrecke Murnau-Oberammergau kommt es immer wieder zu Sperrungen. Schon länger finden hier Gleisarbeiten statt. Das beeinträchtigt auch die Passionsspiele in Oberammergau: Statt mit dem Zug klappt die Anreise vielfach nur mit dem Bus.

Langsamfahrstellen führen zu Zug-Verspätungen

Auch die Strecke Tutzing-Kochel wird immer wieder abschnittsweise gesperrt. Zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald fährt schon länger kein Zug. Und auch die Instandsetzung an der Unglücksstelle in Burgrain wird noch bis Mitte August dauern.

Hinzu kommen etliche Langsamfahrstellen; viele von ihnen waren kurz nach dem Unglück angeordnet worden. An diesen Stellen müssen die Züge teils auf 40 oder sogar 20 Stundenkilometer herunterbremsen.

Bahn überprüft fast eine Viertelmillion Schwellen

Laut Deutscher Bahn müssen bundesweit rund 200.000 Bahnschwellen überprüft und eventuell ausgetauscht werden. Die Sperrungen erfolgen oft kurzfristig. Zugausfälle, Verspätungen und ein überfüllter Schienenersatzverkehr sind die Folge.