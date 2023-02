Nach Zitterpartie: Lösung für Förderschule in Nürnberg gefunden

Um die Förderplätze der Regina-Stein-Schule zu erhalten, will die Stadt Nürnberg eine neue Förderschule mit einem neuen Namen gründen und die Schülerinnen und Schüler der Regina-Stein-Schule übernehmen. Die Kinder werden ab dem kommenden Schuljahr vorübergehend in Container auf dem Gelände der Bartholomäusschule untergebracht, bis eine dauerhafte Bleibe gefunden wird.

Erleichterung bei Eltern und Schulleitung

Eine schnelle und gute Lösung sei gefunden worden, sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Mittwoch. Die knapp 70 Schüler müssen so nicht auf Regelschulen aufgeteilt werden. Das war die größte Sorge der Eltern. Auch der Schulleiter der Regina-Stein-Schule, Sebastian Kern, zeigte sich im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk erleichtert: "Wir sind mit der Lösung sehr zufrieden. Der Idealfall ist eingetroffen."

Einzigartiges Förderangebot in Nürnberg und Umgebung

Oberbürgermeister König betonte, wie wichtig es sei, ein Förderzentrum wie die Regina-Stein-Schule mit sozial-emotionalem Schwerpunkt zu erhalten. Es sei die einzige Einrichtung dieser Art in Nürnberg und Umgebung.

An der Regina-Stein-Schule lernen Schüler von der ersten bis zur siebten Klasse in kleinen Gruppen. Die Lehrkräfte und Pädagogen sind speziell geschult, um auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Kinder mit Autismus oder ADHS besuchen die Schule genauso wie Schulverweigerer und Kinder mit Schulangst. Nun wird die Fördereinrichtung als staatliche Schule weitergeführt. Auch die Lehrkräfte sollen, soweit es möglich ist, in der neuen Schule aufgenommen werden.