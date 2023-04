Nach zehn Jahren Streit: Baubeginn Verbindungsstraße B15 und A93

Nach zehn Jahren erbittertem Streit und vielen Prozessen beginnt am Dienstag der Bau der Verbindungsstraße zwischen der Bundesstraße 15 bei Köfering und der Autobahn 93 bei Pentling.

Anwohner können aufatmen

Nach Fertigstellung der rund zehn Kilometer langen Straße im Süden des Landkreises Regensburg können die Einwohner von Köfering, Gebelkofen und Wolkering aufatmen. Bisher fahren zahlreiche Pendler, die von der Bundesstraße kommen und zur Autobahn wollen, auf einer kurvigen Straße durch diese Dörfer.

Kosten bei rund zehn Millionen Euro

Die neue Straße führt südlich an diesen Dörfern vorbei und kostet mehr als zehn Millionen Euro. Allein die am Dienstag beginnenden Arbeiten an den ersten 500 Metern werden auf 1,4 Millionen Euro geschätzt.

Erst am 12. Dezember vergangenen Jahres hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München die letzte Klage gegen die Straße verworfen. Wie lange die Baumaßnahmen dauern werden, ist unklar.