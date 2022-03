Nach zehn Jahren: Neuer Bio-Wochenmarkt an der Donau

Nach fast zehn Jahren gibt es am Regensburger Donaumarkt ab dem heutigen Freitag wieder einen Wochenmarkt. Das Besondere: Es wird ausschließlich Bio-Ware aus der Stadt, dem Landkreis oder aus Niederbayern und der Oberpfalz verkauft.

"So regional und saisonal es geht"

Das Motto ist laut Daniel Frost, dem Organisator des Bio-Donaumarkts: "So regional und saisonal es geht." Circa 30 Bio-Erzeuger sollen künftig jeden Freitag von 14 bis 19.30 Uhr ihre Waren anbieten: Obst und Gemüse, Milch- und Käseprodukte, Fleisch- und Backwaren, sowie Street-Food mit biologischen Zutaten.

Auch an die jeweilige Saison sollen die Produkte angepasst werden, so Daniel Frost: "Es gibt dann jetzt Erdbeeren, Spargel oder im Herbst dann eher Obstbauern. Knapp 15 Stände sind dauerhaft da und die restlichen werden sich abwechseln. Manche werden nur alle zwei Wochen da sein, manche einmal im Monat, manche nur saisonal."

Alte Markttradition wird fortgesetzt

Die Idee für den Bio-Donaumarkt kam Frost während des ersten Lockdowns. "Ich dachte mir, dass man in Regensburg schon lange einen reinen Biomarkt braucht und eingefallen ist mir eigentlich nur dieser Platz hier, weil er sich mit seinem weiten Horizont einfach anbietet", so der Organisator.

Daniel Frost setzt damit die alte Tradition des Markes an diesem Platz fort, denn jahrzehntelang fand der Regensburger Wochenmarkt auf dem Donaumarkt statt. 1962 plante die Regensburger Stadtverwaltung den Umzug des Wochenmarktes vom Donauufer in die Altstadt, um den Marktplatz für den Bau eines neuen Brückenprojektes zu nutzen, was schlussendlich jedoch nicht passierte. Erst 2012, als mit dem Bau des Museums begonnen wurde, zogen die Marktleute vom Donaumarkt auf den Kornmarkt um und blieben dort auch.

Anderes Markt- und Lebensgefühl erwartet

2020 und 2021 gab es bereits zwei einmalige "BioRegioMärkte" am Donaumarkt, damals organisiert vom Umweltamt der Stadt Regensburg, in Zusammenarbeit mit der Öko-Modellregion Regensburg und dem Landratsamt Regensburg.

Doch der neue Bio-Donaumarkt soll laut dem Organisator ein etwas anderer Markt sein, als man ihn gewohnt ist. "Es ist Freitagnachmittag, es gibt ein anderes Markt- und Lebensgefühl. An diesem schönen Platz soll man nicht nur einkaufen, sondern auch seinen Feierabend genießen, sich mit Freunden treffen und etwas schnabulieren."