Nach Wohnungseinbruch in Obernburg: Fahndung nach Verdächtigem

Mit der Veröffentlichung der Fotos erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Laut Polizei stieg der Unbekannte am 28.11.2018 gegen 19.30 Uhr über ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus in der Sonnenstraße ein. Nachdem der Täter sämtliche Räume des Hauses durchsucht hatte, flüchtete er mit seiner Beute.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Den Ermittlern liegen Bilder einer Überwachungskamera vor, welche einen Tatverdächtigen in dem Einfamilienhaus zeigen. Die Identität des Mannes ist bislang noch ungeklärt. Wer den Verdächtigen auf dem Fahndungsfoto kennt oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter folgender Telefonnummer in Verbindung zu setzen: 06021/857-1732