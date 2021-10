Nach Wohnungsbrand: Wie gefährlich sind Ethanol-Öfen?

Ethanol-Öfen versprechen eine wohlige, romantische Stimmung. Sie werden als dekorative, saubere und umweltfreundliche Alternative zu Öfen, die rußen und rauchen, beworben. Doch Ethanol-Öfen können höchst gefährlich sein.

Unfälle in Bayern durch Ethanol-Öfen

In Bayern brennt es deswegen immer wieder. Schlagzeilen machte ein Fall im April 2019 in Nürnberg. Ein junges Paar wurde bei einer Ethanol-Explosion schwer verletzt. Ein paar Monate später entstanden in München gleich mehrere Brände durch Ethanol-Öfen. Auch dieses Jahr gab es deswegen schon mehrere Unfälle. Im Mai etwa in Offingen im Landkreis Günzburg mit zwei Verletzten. Am Montagabend verletzte sich ein 26-Jähriger in Bärnau im Landkreis Tirschenreuth und in der Nacht auf Dienstag ein 30-jähriger im Ostallgäu.

Bioethanol als Brandbeschleuniger

Ethanol ist fast reiner Alkohol. Er brennt in den Öfen auf dekorative Weise. Doch Bioethanol ist auch ein Brand-Beschleuniger. Die Flüssigkeit kann mit Luft gemischt relativ einfach hochgehen, wenn sie mit Feuer in Kontakt kommt. "Das geht dann explosionsartig. Da entsteht eine Stichflamme, die einen erheblich verletzen kann. Und wenn man dann auch noch erschrickt und das Ding vom Tisch schmeißt, dann brennt in Nullkommanichts die ganze Einrichtung“, warnt Klaus Heimlich von der Feuerwehr München.

Unfälle auf Bedienungsfehler zurückzuführen

Wie oft genau Bioethanol-Öfen Brände auslösen, erfasst die Feuerwehr nicht. Die Feuerwehr in München muss jedoch immer wieder Brände löschen, die auf Unfälle mit Bioethanol-Öfen zurückzuführen sind. Meist seien die selbstverschuldet, so Heimlich von der Feuerwehr München. Denn wenn man sich an die Gebrauchsanweisung halte, könne wenig passieren.

Abkühlen lassen und Standort prüfen

Heißt also: Den Ofen erst komplett abkühlen lassen und dann das Ethanol nachfüllen. Außerdem gut darauf achten, wo in der Wohnung der Ofen steht, erklärt Christina Böttcher von der Stiftung Warentest. Sie rät: nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder wo der Ofen umgestoßen werden kann. "Sonst haben Sie einen Brandbeschleuniger in der Wohnung. Das sollte man vermeiden.“

Stiftung Warentest rät von Ethanol- Öfen ab

Die Stiftung Warentest rät deswegen in bestimmten Fällen komplett von den Ethanol-Öfen ab: "In Haushalten, in denen Haustiere, Kinder, ältere Menschen oder Personen, die nicht gut geschult im Umgang mit einem solchen Stoff sind und die sich der Risiken nicht bewusst sind, raten wir davon ab.“ Klaus Heimlich von der Feuerwehr München würde nicht komplett von Ethanol-Öfen abraten. Trotzdem sagt er: "Am sichersten wäre es natürlich, auf dem großen Fernseher ein großes Feuer mit Knistern anzumachen. Da hat man genauso viel Romantik und es wird genauso warm oder nicht warm, wie wenn der Ethanol-Ofen brennt.“

TÜV und DIN-Norm beachten

Wer trotzdem einen Ethanol-Kamin in seiner Wohnung haben will, sollte auf jeden Fall auf die DIN und TÜV-Zertifizierung achten. Und sich außerdem im Fachhandel die Bedienung des Ofens zeigen lassen. Dazu raten sowohl Feuerwehr als auch Stiftung Warentest, damit Unfälle wie am Montag und am Dienstag in Bayern nicht mehr passieren.