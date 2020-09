Nach Wohnungsbrand: Tote Person weiter nicht identifiziert

Der Wohnhausbrand mit einem Toten in Gangkofen im Landkreis Rottal-Inn gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Unter anderem war aufgrund erheblicher Verbrennungen eine Identifizierung des Leichnams bislang nicht möglich, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte.

Obduktion soll Klarheit bringen

Aus diesem Grund wird nun eine Obduktion durchgeführt, die auch die Todesursache klären soll. Auch die Ermittlungen zur Brandursache gestaltet sich schwierig, da der Zustand der Wohnung eine zweifelsfreie Feststellung erschwere, so ein Brandermittler der Kriminalpolizei. Eine Fremdeinwirkung könne jedoch ausgeschlossen werden.

Nachbarin bemerkte das Feuer

Das Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Gangkofen wurde durch den Brand im Inneren innen praktisch völlig zerstört, der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Das Feuer war in den Morgenstunden ausgebrochen und von einer Nachbarin entdeckt worden. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann im Gebäude einen toten Menschen. Möglicherweise handelt es sich um den einzigen in dem Haus behördlich gemeldeten Bewohner.