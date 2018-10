Nach wilder Verfolgungsjagd: Urteil gegen Lkw-Fahrer verschoben

Vor dem Coburger Landgericht muss sich derzeit ein 38-jähriger Lkw-Fahrer verantworten. Er soll sich im Januar im Amphetaminrausch eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Ein für heute erwartetes Urteil wurde aber verschoben. Das sagte der Vorsitzende Richter nach den Plädoyers der Anklage, der Nebenklage und des Verteidigers am dritten Verhandlungstag. Der Grund: Die guten Argumente beider Seiten. Dabei geht es vor allem um die Schuldunfähigkeit des 38 Jahre alten Angeklagten.

Stundenlange Verfolgungsjagd

Im Amphetaminrausch soll der Mann aus Schleswig-Holstein im Januar vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein. Zwei Stunden lang soll er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben – 80 Kilometer quer durch Franken. Um sich freie Bahn zu verschaffen, soll er Einsatzfahrzeuge gerammt und mehrere Beamte verletzt haben. Erst bei Untersiemau im Landkreis Coburg konnte ihn die Polizei stoppen. Er wurde mittels eines Hubschraubers geblendet und zum Anhalten gezwungen. Beamte schlugen eine Scheibe des Lkw ein und nahmen den Fahrer fest.

Antrag auf Schuldunfähigkeit

Das Gericht will nun in Ruhe beraten, ob sie dem Antrag des Verteidigers auf Schuldunfähigkeit folgt. Er sagt: Sein Mandant sei im Amphetaminrausch gewesen und hätte sein Handeln nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Anklage und die Nebenklage sehen die Schuldfähigkeit durchaus gegeben, da die Urteilsfähigkeit des Lkw-Fahrers nicht beeinträchtigt gewesen sein soll. Der Fahrer habe den Tod von vielen Menschen billigend in Kauf genommen. Die Nebenklage hat nun ein weiteres psychologisches Gutachten gefordert.

Das Gericht zieht sich bis Freitag zur Beratung zurück. Ob es dann am 19.Oktober ein Urteil geben wird, steht noch nicht fest.