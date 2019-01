Nach wilder Raserei durch Nürnbergs Innenstadt vor Gericht

Der 34-Jährige hatte sich im Januar 2018 eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte es dabei billigend in Kauf nahm, Menschen auf seiner Flucht zu töten.

Nach Verkehrskontrolle geflüchtet

Die Polizei hatte den Mann kontrollieren wollen, doch der gab Gas und versuchte zu flüchte. Mit über 100 Stundenkilometern fuhr er dabei durch das Nürnberger Stadtgebiet, überfuhr eine rote Ampel, rammte ein Polizeifahrzeug und gefährdete andere Autofahrer, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Als die Beamten eine Sperre errichtet hatten, gab der Raser Gas und hätte es auch in Kauf genommen die Polizeibeamten umzufahren, so die Staatsanwaltschaft.

Unter Drogen am Steuer

Mehrere Streifenwagenbesatzungen konnten den Mann schließlich stoppen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ergab, dass der Angeklagte massiv unter Drogeneinfluss stand. Dem mehrfach vorbestraften Mann droht bei einer Verurteilung wegen versuchten Mordes eine 15-jährige Haftstrafe. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt, das Urteil wird Ende Januar erwartet.