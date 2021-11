Nach Weihnachtsmarkt-Absage: Hoffen auf Alternativen

Im Auto von Franziska Strauß, das sie auf dem Nürnberger Hauptmarkt vor ihrer Weihnachtsbude geparkt hat, stapeln sich gestrickte Socken und Handschuhe. Normalerweise würde die 71-Jährige gerade die bunten und flauschigen Waren in die Regale ihrer Bude einräumen. Doch statt auszupacken, räumt sie Kiste um Kiste wieder zurück ins Auto. Weil der Christkindlesmarkt – wie alle Weihnachtsmärkte in Bayern – abgesagt wurde, muss sie unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Budenbeschicker sind frustriert und verzweifelt

Seit rund 30 Jahren sei sie nun schon am Christkindlesmarkt mit ihrem Stand dabei, sagt die 71-Jährige. Doch was hier gerade passiere, dafür fehlten ihr fast die Worte. Dann sagt sie doch etwas: Man hätte den Markt gleich absagen sollen. Dass zum Beispiel in anderen Bundesländern die Weihnachtsmärkte geöffnet hätten und in Bayern nicht, dafür habe sie kein Verständnis.

Ein paar Meter entfernt steht ein Kollege von ihr. Er will seinen Namen nicht nennen und sagt nur, dass es ihm restlos reiche. Er hätte schon viel investiert und sogar Mitarbeiter angestellt. Er wisse einfach nicht mehr, wie es weitergehe.

In Bayreuth hat der Weihnachtsmarkt noch offen

In Nürnberg stehen die Buden leer. Derweil läuft in Bayreuth der Weihnachtsmarkt – noch. Der hat bereits seit vergangenen Montag geöffnet. Auch hier hat man sich, ähnlich wie in Nürnberg, ein Konzept überlegt. Der Markt ist entzerrt, die Abstände zwischen den Buden sind vergrößert worden und an den Ständen gilt die 2G-Regel sowie eine FFP2-Maskenpflicht.

Bis voraussichtlich Mittwoch (23.11) könne der Markt so weitermachen, sagt der Bürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). Dann verkündet die Staatsregierung ihre neue Verordnung. Ebersberger hofft, dass dann die ein oder andere "stimmungsvolle Hütte" noch bleiben darf.

Der Verkauf an der frischen Luft bringe auch Vorteile mit sich, so Ebersberger. Er habe zwar Verständnis, dass man Weihnachtsmärkte absage, allerdings hätte er sich gewünscht, dass man auf regionale Unterschiede achte und den Kommunen hier einen gewissen Spielraum lasse.

Rothenburg und Dinkelsbühl planen Alternativen

In Rothenburg ob der Tauber ist der bekannte "Reiterlesmarkt" ebenfalls abgesagt worden. Hier sollen die Besucher stattdessen ab 1. Dezember zum besinnlichen Bummeln eingeladen werden. In der Stadt verteilt soll es dann vereinzelte Verkaufsbuden geben, bei denen die Menschen neben Lebkuchen auch Keramik- und Lederwaren kaufen können.

Auch in Dinkelsbühl wurde der Weihnachtsmarkt im Spitalhof abgesagt. Nun sind insgesamt zehn Stände geplant, die in der Stadt verteilt aufgebaut werden. Neben Glühwein soll es auch allerlei Süßes wie gebrannte Mandeln und kleine Geschenkartikel geben. Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) will die Händler auf diese Weise unterstützen. Diese hätten ihre Waren eingekauft und müssten diese nun auch verkaufen können, so Hammer.

Nürnberg will wenigstens ein paar Buden

Auch in Nürnberg sollten vereinzelt Buden in der Innenstadt verteilt aufgebaut werden, so der Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, Michael Fraas (CSU). Was genau erlaubt sei, wisse man erst ab morgen, wenn die bayerische Staatsregierung genauere Vorgaben bekannt gegeben habe. Das Ziel sei, dass die Budenbesitzer möglichst viel ihrer gekauften Ware auch wieder verkaufen könnten. Die Marktgebühr soll laut Fraas außerdem umgehend zurückerstattet werden. Er hoffe auch auf zügige Hilfen durch den Freistaat. Viele Standbesitzer habe die Absage "eiskalt erwischt", so Fraas.