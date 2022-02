Nach Wasserschaden: Theater Hof spielt wieder im Großen Haus

Im Theater Hof ist die Vorbühne des Großen Hauses nach dem Wasserschaden wieder bespielbar. Wie eine Sprecherin des Theaters am Donnerstag mitteilte, sei der Schaden zwar noch nicht komplett behoben, die Vorbühne aber für Aufführungen freigegeben worden - schneller als gedacht. Am Samstag gibt es "Walk on the Wild Side" auf halber Bühne.

Der Eiserne Vorhang klemmt noch

Die Vorbühne ist der Teil der Bühne vor dem Eisernen Vorhang. Dieser lässt sich noch nicht wieder hochfahren, weshalb bei den ersten Vorstellungen auf das Bühnenbild verzichtet werden muss. Intendant Reinhardt Friese kündigte an, dass anstelle des Bühnenbilds eine LED-Wand für Projektionen genutzt werde. Die Band und die Sänger würden sich mit den Schauspielern auf der Vorbühne befinden. Die ersten beiden Vorstellungen unter diesen Bedingungen sind "Walk on the Wild Side" am 5. März und am 26. März.

Optimismus trotz einer ganzen Reihe von Problemen

Am 3. Februar hatten 15.000 Liter Wasser das Große Haus des Theaters geflutet. Ein externer Handwerker hatte versehentlich die Sprinkleranlage ausgelöst. Nach den Problemen mit der Ersatzspielstätte während der Renovierung des Theaters und der Pandemie war der Wasserschaden ein erneuter Tiefschlag für das Theater Hof. Die Hofer zeigten sich solidarisch. Intendant Friese ist nun wieder zuversichtlich: "Wir freuen uns sehr, dass das jetzt wieder möglich ist und laden das Publikum herzlich ein, bei der Rückkehr der Kunst ins Große Haus live dabei zu sein."