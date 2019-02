Nach Wasserrohrbruch: Hochhäuser in Bayreuth wieder versorgt

Nach einem Wasserrohrbruch am Sonntag in der Bayreuther Neckarstraße waren drei Hochhäuser, darunter das bekannte Y-Haus, ohne Wasser. Dank einer provisorischen Leitung sind die Bewohner seit gestern Abend aber wieder versorgt, teilen die Bayreuther Stadtwerke mit.

Provisorische Leitung eingerichtet

Die Arbeiten waren allerdings nicht leicht. Denn bereits am Samstag war im Norden der Stadt ein Rohr gebrochen. "Dadurch, dass unser Netz am Samstag in weiten Teilen leer lief, ist sehr viel Luft hineingelangt", erklärt Jan Koch, Sprecher der Stadtwerke Bayreuth. Mehrfach haben die Stadtwerke Bayreuth die Leitung im Laufe des Sonntags und in der Nacht auf Montag repariert, doch jedes Mal, wenn sie wieder mit Wasser befüllt wurde, brach sie an einer anderen Stelle.

"Wir haben alles daran gesetzt, das Rohr so schnell wie möglich wieder einsatzfähig zu bekommen. Das hat leider nicht geklappt. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, die Häuser mit einer provisorischen Leitung zu versorgen." Jan Koch, Sprecher der Stadtwerke Bayreuth

Bauarbeiten laufen

Die Stadtwerke Bayreuth werden die defekte Rohrleitung in der Neckarstraße in den kommenden Wochen auf einer Länge von rund 100 Metern erneuern. Die Bauarbeiten beginnen umgehend, weswegen die Neckarstraße stadtauswärts halbseitig gesperrt bleibt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr.