Nach Wahlpanne in Eisenheim: Gericht entscheidet über Gültigkeit

Wie geht weiter mit der fehlerhaften Gemeinderatswahl im 3.300-Einwohner-Ort Eisenheim? Das Würzburger Verwaltungsgericht entscheidet am Mittwoch, ob die Eisenheimer Wahl vom 15. März 2020 ungültig bleibt oder nicht. Bei dem Verfahren am Verwaltungsgericht klagt die Gemeinde Eisenheim gegen den Bescheid der Ungültigkeitserklärung, den das Würzburger Landratsamt am 1. Oktober 2020 erlassen hat.

Überprüfung der Wahl erst im Herbst

Hintergrund sind Formfehler im Vorfeld der Kommunalwahl vom 15. März: So fehlten beim Wahlvorschlag der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Eisenheim die notwendigen zehn Unterstützungsunterschriften. Die Wahlpanne fiel bei einer Nachkontrolle auf – allerdings erst nach der üblichen Frist von vier Monaten. Innerhalb dieser Frist muss normalerweise eine Prüfung des Wahlergebnisses erfolgen.

Wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie hatte das Würzburger Landratsamt zunächst auf eine Überprüfung der Gemeinderatswahlen verzichtet. Erst nach einer Aufforderung durch die Regierung von Unterfranken wurde dies dann stichprobenartig nachgeholt. Dazu hatte das Landratsamt eigens die Frist für die Überprüfung der Wahlunterlagen bis zum 30. September 2020 verlängert.

Eisenheims Bürgermeister: einsichtig, aber hoffnungsvoll

Unter anderem wegen dieser ungewöhnlichen Fristverlängerung hofft Eisenheims parteiloser Bürgermeister Christian Holzinger darauf, dass die Wahl doch noch für gültig erklärt wird. Dem BR sagte Holzinger: "Das Landratsamt hätte das Wahlergebnis und die Wahlunterlagen innerhalb der vier Monate durchprüfen müssen. Wir finden, auch das ist ein gewisser formaler Mangel, der unseren Fehler ja möglicherweise aufwiegt."

Holzinger bestreitet nicht, dass im Vorfeld der Wahl in Eisenheim Fehler passiert sind. "Selbst wenn wir gewinnen sollten, werden wir demütig aus dem Verfahren rausgehen. Es gab diese Fehler und das ist nicht gut", so Holzinger im Gespräch mit dem BR. Er gehe aber "mit Hoffnung in das Verfahren". Sollte die Wahl weiterhin ungültig bleiben, müsse man in der Verwaltung "sofort auf Wahlvorbereitungen umschalten".

Nachwahl müsste bis zum 14. März organisiert werden

Denn nur bis zum 14. März 2021 wäre das "kleinere Übel" einer Nachwahl möglich. Dann müsste nur die FWG ihre Kandidaten nochmals aufstellen und den unterschriebenen Wahlvorschlag neu einreichen. Die anderen gewählten Listen im Gemeinderat könnte bestehen bleiben.

Nach Ablauf der einjährigen Frist ab dem 15. März 2021 müsste in Eisenheim komplett neu gewählt werden. Das will Bürgermeister Holzinger unbedingt vermeiden. "Es wäre ein Stück Arbeit, aber wir würden eine Nachwahl bis zum 14. März schaffen", so Holzinger. "Zur Not fällt eben der eine oder andere Weihnachtsurlaub kürzer aus".

Beide Seiten wollen das Urteil akzeptieren

Sollte die Gemeinde Eisenheim unterliegen, würde sie das akzeptieren und keine Rechtsmittel einlegen. Auch Landrat Thomas Eberth (CSU) hat bereits angekündigt, nicht in Berufung gehen zu wollen, wenn die Wahl doch für gültig erklärt werden sollte.

Ob das Urteil des Würzburger Verwaltungsgerichts gleich im Gerichtssaal verkündet wird, ist offen. Wie die Sprecherin des Verwaltungsgerichts, Richterin Carolin Opel, dem BR gesagt hat, könne dies zwar sein. Es sei aber ebenso möglich, dass das Urteil zunächst schriftlich hinterlegt wird und dann von Beteiligten abgerufen werden muss.