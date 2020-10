Nach Wahl-Panne: Eisenheim muss definitiv neu wählen

Anfang September hatte das Landratsamt Würzburg bei einer Routine-Prüfung einen formalen Fehler bei der Gemeinderatswahl in Eisingen festgestellt. Jetzt wurden die Beteiligten angehört und es steht definitiv fest: Die Wahl muss wiederholt werden. "Wir haben das jetzt schon erwartet, es war klar, dass das Wahlergebnis juristisch nicht korrekt ist und eine Wahlwiederholung ansteht. Aber eine vollständige Neuwahl wollen wir auf jeden Fall vermeiden", erklärt Eisenheims Bürgermeister Christian Holzinger auf BR-Nachfrage.

Fehlende Unterschriften im Vorfeld der Wahl

Grund für die Wahlwiederholung waren verschiedene Formfehler im Vorfeld der Wahl: Beim Wahlvorschlag der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Eisenheim fehlten die notwendigen zehn Unterstützungsunterschriften. Sie liegen in der zuständigen Verwaltungsgemeinschaft nicht vor, wie Anfang September bei einer Nachkontrolle auffiel. Das habe die Verwaltungsgemeinschaft eidesstattlich versichert, so der Landrat. "Das ist erstmal ein Desaster, ein schwerer Schock", sagte Jan Baumann, Spitzenkandidat der FWG, bei Bekanntwerden der Panne. Die FWG stellt im Eisenheimer Gemeinderat mit fünf von zwölf Sitzen die meisten Mitglieder. Umgerechnet kam die Gruppierung bei der Kommunalwahl 2020 auf 42,73 Prozent unter den 1.070 Wahlberechtigten.

Nachwahl heißt: Keine Änderung der Listen

Wenn binnen vier Wochen, also bis zum 23. Oktober, keine Klage eingereicht wird - dabei reicht bereits eine einzige - dann werden die Nachwahlen eingeleitet. "Uns als Gemeinderat geht es jetzt darum, eine gemeinsame Linie zu fahren", so Holzinger. Nachwahl bedeutet, dass das Wahlverfahren nicht komplett wiederholt werden muss. Das heißt in Eisenheim müsste lediglich die FWG ihre Liste neu aufstellen. Für alle anderen sich bewerbenden Parteien und Gruppierungen würde sich nichts ändern, also die in den Wahlvorschlägen enthaltenen Bewerber würden auch bei der Nachwahl wieder antreten.

Wenn Frist überschritten wird, stehen Neuwahlen an

Wenn der Gemeinderat jedoch Klage einreicht, dann geht der Fall ans Verwaltungsgericht. Wann dann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist nicht abzuschätzen - ein Risiko, findet Holzinger: "Wenn sich das Urteil bis ins nächste Jahr hinauszögert, dann sehen wir von einer Klage ab." Denn dann rücke die Einjahres-Frist der Kommunalwahl am 15. März 2021 immer näher - und wenn die überschritten wird, müssen Neuwahlen aufgesetzt werden. "Und die wollen wir in jedem Fall vermeiden! Denn eine Neuwahl würde Geld, Zeit und Anstrengung kosten. Und ich vermute, auch die Eisenheimer wären nicht glücklich damit. Außerdem wollen wir als Gemeinderat endlich mal in die Spur kommen. Erst Corona und jetzt das - das bremst uns aus."

Gemeinderat war gegen Wiederholung der Wahl

Weitere Gründe hatte der Marktgemeinderat am 21. September fraktionsübergreifend in einem offenen Brief an Landrat Thomas Eberth genannt: In dem Brief zählen die zwölf Räte drei Gründe auf, die aus ihrer Sicht gegen eine Wiederholung der Wahl sprechen. Erstens stelle der entstandene Fehler in erster Linie eine Formalität dar und habe keinen Einfluss auf das Wahlergebnis und somit auch nicht auf die Zusammensetzung des Marktgemeinderates. Zweitens spiegle das Ergebnis der Wahl den Wählerwillen wider. "Neuwahlen würden diesen verfälschen und zu Verdrossenheit führen." Drittens sei keine Verletzung der verfassungsmäßigen Wahlgrundsätze erfolgt. Eine Ungültigerklärung der Wahl habe zur Folge, dass der Bürgermeister ohne Stellvertretung und ohne Gemeinderat über mehrere Monate alleine die Geschäfte führen müsste. "Es sollte auch im Interesse der Kommunalaufsicht sein, eine so eingeschränkte Landkreisgemeinde gerade in der aktuellen Corona-Pandemie zu vermeiden und diese handlungsfähig zu halten", heißt es in dem Brief.