Nach Vorfall: LMU München verhängt Waffenverbot

Mitte November hatte ein Student an der LMU München einen Polizeieinsatz ausgelöst: Er trug während einer Vorlesung eine Schusswaffe sichtbar in einem Holster. Daraufhin haben einige bayerische Universitäten und Hochschulen ihre Hausordnungen angepasst - oder planen dies noch - , um Waffen in ihren Gebäuden zu verbieten. An der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München ist es jetzt so weit: Die Hausordnung verbietet zukünftig das Tragen von Waffen. Doch es gibt Ausnahmen - und auch keine Einlasskontrollen.

Ausnahmen vom Waffenverbot unter anderem für Polizei

Die Hausordnung sei nun geändert worden, teilte die Universität am Mittwoch mit. Nach dem Vorfall Anfang November habe man zunächst rechtliche Fragen rund um ein mögliches Verbot geprüft. "Rechtlich und inhaltlich war das nicht ganz einfach, weil man Ausnahmen regeln muss", sagte LMU-Präsident Bernd Huber dem "Münchner Merkur". "Wenn etwa der Bundespräsident zu Gast ist, dann können wir ja wohl kaum seinen Leibwächtern verbieten, eine Waffe zu tragen." Ausgenommen von der neuen Regelung sind unter anderem auch Polizei und Sicherheitskräfte.

Niemand wird am Eingang kontrolliert

Auf Einlasskontrollen müssten sich die Studierenden wegen des Waffenverbots aber nicht einstellen, betonte Huber. "Die Uni ist ein offener Ort und soll es auch bleiben. Das würde den Charakter unserer Universität grundlegend verändern."

Mit Informationen von dpa.