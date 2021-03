Nach Vorfällen in Betzenstein: Kaniber fordert Wolf-Eingriff

Angesichts von zwei potenziellen Wolf-Attacken binnen weniger Tage bezieht nun auch die Politik Stellung zu dem polarisierenden Thema. Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) forderte eine Absenkung der Schutzvorgaben für Wölfe.

Kaniber will den Bestand von Wölfen eingrenzen

Tötungen müssten künftig deutlich leichter möglich sein, so die Ministerin. Man müsse die entscheidende Frage benennen: Wie viele Wölfe verträgt unsere dicht besiedelte Kulturlandschaft? Für den Erhalt einer gesunden europäischen Wolfspopulation ist es aus Kanibers Sicht nicht erforderlich, dass Wölfe in allen Teilen Europas in gleicher Dichte vorkommen.

"Die Ausbreitung des Wolfs darf nicht dazu führen, dass die naturnahe und tierwohlgerechte Landwirtschaft in manchen Regionen aufgegeben wird" Michaela Kaniber, Agrarministerin

Die Ministerin wendet sich mit ihren Forderungen an die EU-Umweltkommission, das Bundesumweltministerium und das Bayerische Umweltministerium.

25 Tiere binnen kurzer Zeit in Betzenstein gerissen

Im Landkreis Bayreuth war es zuletzt zu zwei Angriffen auf zwei verschiedene Wildtiergehege gekommen. Im Betzensteiner Ortsteil Riegelstein wurden zunächst sieben Tiere gerissen, vier Tage später wurden wenige Kilometer entfernt weitere 18 Wildtiere getötet. Die Analyse der Spuren steht in beiden Fällen noch aus, viele Experten gehen aber von einem Wolf-Angriff aus.

Wolfs-Projekt im Veldensteiner Forst

In Bayern gibt es in acht Regionen Wolfsrudel. Immer wieder werden jedoch auch andernorts einzelne Tiere nachgewiesen, die das elterliche Rudel verlassen und nach einem eigenen Gebiet suchen. Im Veldensteiner Forst im Landkreis Bayreuth konnte das bislang einzige Wolfsrudel mit Nachwuchs nachgewiesen werden. Im Rahmen eines Forschungsprojekts sollen dort mithilfe von Wildkameras die Bewegungen von Wolf und Wild aufgezeichnet und ausgewertet werden.