Nach virtuellen Grenzland-Filmtagen: Selb zeigt Filme vor Ort

Nachdem die Grenzland-Filmtage Selb in diesem Jahr coronabedingt nur online stattfinden konnten, können sich Zuschauer rund vier Monate danach nun ausgewählte Produktionen vor Ort anschauen. Ab heute Abend finden im Außenbereich des Landesmuseums Porzellanikon Selb die Grenzland-Filmnächte statt.

Selb: Produktionen der 44. Grenzland-Filmtage werden gezeigt

Dabei handelt es sich um ein Open Air, das heute mit dem regional produzierten "Fichtelgebirgskrimi – Siebenstern" von Regisseur Michael von Hohenberg eröffnet wird. Bei der dreitägigen Veranstaltung wird unter anderem auch der Eröffnungsfilm der 44. Grenzland-Filmtage "Leif in Concert – Vol. 2" von Regisseur Christian Klandt gezeigt. Auch der Gewinnerfilm des diesjährigen Spielfilm-Publikumspreises "Zwei ist eine gute Zahl" von Holger Borggrefe und Stefan Hering steht auf dem Programm. Eine Übersicht über die Filmnächte ist auf der Website der Filmtage zu finden.

Festival will mit familiärer Atmosphäre punkten

Die Veranstalter sehen den Reiz der Grenzland-Filmtage vor allem in ihrem direkten, familiären Kontakt zu den Filmschaffenden. Dieser sei 2021 durch das Online-Format nur bedingt zustande gekommen, sagte Kerstin Fröber, Vorsitzende des veranstaltenden Vereins zur Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur. Bei den Grenzland-Filmnächten werden viele Mitwirkende aller drei gezeigten Filme anwesend sein, sodass Besucher die Möglichkeit haben, direkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.