Nach vier Jahren Pause: Donaufest kehrt als Friedensfest zurück

"Kann man in so einer Situation ein Donaufest veranstalten?“ fragt der Veranstalter auf seiner Homepage. Denn immerhin mündet die Donau in ihrem Delta in der Ukraine im Schwarzen Meer. Das Feiern wird nicht unbeschwert werden, so die Organisatoren. Dennoch soll das Internationale Donaufest vom 1. bis zum 10. Juli ein Fest der Begegnung, des Friedens, der Freiheit und der Demokratie werden.

Der Krieg in der Ukraine steht im Mittelpunkt

Die Themen sind daher rund um den Krieg in der Ukraine angesiedelt. So trägt beispielsweise im Rahmen der Eröffnungsfeier der Journalist Heribert Prantl seine Analyse zur Zeitenwende in Europa und deren Bedeutung für den Donauraum vor. Zu Beginn singt der ukrainische Opernsänger Sergej Ivanchuk, der vor einigen Wochen bei den Kämpfen um Charkiw im Osten der Ukraine selbst noch schwer verwundet wurde. Der Krieg ist auch Thema im Donau-Presseclub am Eröffnungswochenende und zum ersten Mal findet ein "Donau-Insel Kino" statt, bei dem an drei Abenden ukrainische Filme gezeigt werden. Und auch beim sogenannten "Literarischen Absacker“ werden ukrainische Autoren und Werke behandelt.

Ein Fahnenlauf für den Frieden

Bei Starkregen und Hagel brachten am Tag vor dem Beginn Läufer 103 Fahnen von der Messe in Ulm bis zum Donauufer in Neu-Ulm. Zusammen mit weiteren, die ein LKW ans Flussufer brachte, stehen die Festtage über 650 weiße Fahnen entlang der Donau. Alle sind handgenäht und bemalt – auf ihnen stehen in schwarzer Schrift Friedensbotschaften in zahlreichen Sprachen. Außerdem zieht sich durch alle Fahnen ein geschwungenes blau-gelbes Banner, das den Fluss Donau und die Solidarität aller angrenzen Länder mit der Ukraine symbolisieren sollen.