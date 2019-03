Nach Verwüstungen durch Schnee: Waldbesitzer räumen auf

Wenn man auf das Waldstück von Anton Hörmann bei Friesenried im Ostallgäu kommt, betritt man ein Schlachtfeld: Überall liegen abgebrochene und umgeknickte Bäume herum. Oben zwischen den Wipfeln hängen runtergerissene Baumkronen fest. Der Schnee hat hier ganze Arbeit geleistet. Am schlimmsten aber sieht es in der Jungwaldfläche aus: Auf einem halben Hektar steht dort kein einziger Baum mehr. "Das ist eine Katastrophe. Flächendeckend der gesamte Jungbestand niedergedrückt. Das tut weh. Richtig weh", so Hörmann.

"So schlimm wie noch nie"

Solche Schäden durch Schneebruch wie diesen Winter, das hat Anton Hörmann noch nicht erlebt. "25 Jahre Arbeit komplett umsonst", so der Waldbesitzer. Forstrevierleiter Frank Kroll kann auch fast nicht glauben, was er im Wald von Anton Hörmann sieht. Die Schneebruch-Schäden nach diesem Winter seien enorm. In dieser Form und in der Ausprägung habe er das noch nicht gesehen. Schneebruch sei jedes Jahr ein Thema im Allgäu. Aber das hier sei ein heftiges Ereignis.

Der Borkenkäfer lauert

Viel Zeit zum Aufräumen bleibt den Waldbesitzern nicht. Das Schadholz muss möglichst schnell weg. Der Borkenkäfer lauert schon und mit ihm die nächste Katastrophe für den vom Schneebruch gebeutelten Wald. Der Entwicklungszyklus des Käfers dauere ungefähr sechs Wochen. Dann könne er wieder ausschwärmen und auch die bestehenden Bestände im Umfeld befallen, das sei die große Gefahr.

"Keine Zeit zum Warten"

An ein paar Stellen kann Anton Hörmann selbst Hand anlegen. Doch in seinem verwüsteten Jungwald wäre die Arbeit mit der Säge viel zu gefährlich, weil das Holz unter enormer Spannung steht. Und allein würde er das Aufräumen sowieso nicht schaffen. "Das dauert den ganzen Sommer, bis ich das raushole. Da gibt es gar keine Chance zum Warten. Da muss eine Maschine ran und das aufarbeiten," so Hörmann. Er ist froh, wenn sein Wald bald wieder aufgeräumt ist. Verdienen wird er an seinem Holz in diesem Jahr aber wohl nichts.