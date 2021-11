Nach Verurteilung: Opposition fordert Rücktritt von Franz Rieger

Nach dem Urteilsspruch am Donnerstag hat es der CSU-Landtagsabgeordnete Franz Rieger eilig. Nachfragen zu seiner Verurteilung wegen Erpressung verweist er an seinen Verteidiger. "Das alles wird ihnen mein Verteidiger beantworten." Doch eine Frage kann nur der 62-Jährige selbst beantworten: Wird er sein Landtagsmandat behalten? "Ja klar", sagt Franz Rieger noch halb im Gehen und verschwindet in den Gängen des Regensburger Landgerichts.

Grüne: Rieger soll Mandat niederlegen

Vertreter der Opposition im Bayerischen Landtag fordern inzwischen von Franz Rieger, dass er sein Abgeordnetenmandat niederlegen soll. "Franz Rieger hat sich mit dem verurteilten Verhalten Spenden und damit Vorteile im Wahlkampf um das Landtagsmandat verschafft", sagt Florian Siekmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen im Bayerischen Landtag.

"Er muss jetzt die notwendigen Konsequenzen ziehen und sein Mandat niederlegen." Florian Siekmann, stellv. Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen im Bayerischen Landtag

Siekmann verweist auf Riegers Rolle zu Beginn der Regensburger Korruptionsaffäre. Als damaliger Kreisvorsitzender der Regensburger CSU hatte Rieger den inzwischen wegen Bestechlichkeit rechtskräftig verurteilten Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs zum Rücktritt aufgefordert. "Franz Rieger muss sich jetzt an seinen eigenen Ansprüchen messen lassen. Wer andere zum Rücktritt auffordert, muss auch selbst bereit sein zurückzutreten."

FDP: Regensburger Spendenaffäre auch Affäre der CSU

Ähnlich lauten auch die Forderungen der FDP und AfD. "Die Regensburger Parteispendenaffäre ist auch eine Affäre der CSU und reiht sich nahtlos in alte und neue Amigo-Vorwürfe, Maskendeals und bayerische Vetternwirtschaft ein", teilt der stellvertretende FDP-Chef in Bayern und Regensburger Bundestagsabgeordnete Ulrich Lechte mit. Wer Unternehmer erpresse, habe jegliche moralische Legitimation als Volksvertreter verloren, so Lechte weiter.

Null Toleranz bei Verstoß gegen Verhaltenskodex

Die Oppositionsparteien verweisen auf den Verhaltenskodex der CSU und auf Äußerungen der CSU-Spitze, die im Zuge der Maskenaffäre ein härteres Vorgehen bei Verstößen beschlossen hatte. Mit "Null Toleranz" will die Partei gegen jene Mitglieder vorgehen, die gegen den Verhaltenskodex verstoßen. Darin heißt es zum Thema Parteispenden unter anderem: "Sie müssen transparent sein und dürfen nicht an Bedingungen oder Einzelerwartungen gebunden sein." Rieger ist unter anderem verurteilt worden, da er laut Gericht einen Bauträger um Spenden für seinen Landtagswahlkampf 2013 erpresst hat.

AfD: Söder verschließe die Augen

Die Freien Wähler wollen sich zu dem Fall noch nicht äußern. Die BayernSPD hat auf die BR-Anfrage noch nicht reagiert. Für Grüne, FDP und AfD müsse die CSU nun Taten folgen lassen und sehen dabei Parteichef Markus Söder in der Pflicht.

"Die CSU muss jetzt konsequent handeln und beweisen, dass ihr Verhaltenskodex mehr wert ist als das Papier, auf dem er steht." Ulrich Lechte, stellv. bayerischer FDP-Chef

Für den Grünen-Politiker Siekmann steht die Glaubwürdigkeit von CSU und Söder auf dem Spiel. Der Vorsitzende des bayerischen AfD-Landesverbandes Stephan Protschka hat allerdings wenig Vertrauen, dass sich etwas ändere. "Herr Söder spielt gerne den Saubermann. Wenn es aber gegen die eigenen Kollegen geht, verschließt er gerne die Augen."

CSU: Kommission soll Fall untersuchen

In einer ersten Reaktion nach dem Urteil spricht CSU-Generalsekretär Markus Blume von schweren Vorwürfen gegen Franz Rieger. Blume kündigt an, dass sich eine Compliance-Kommission der CSU zeitnah mit dem Fall beschäftigen werde. "Eine abschließende Beurteilung wird jedoch erst nach Rechtskraft des Urteils möglich sein." Ein Abschluss dürfte dauern: Rieger hat bereits angekündigt, gegen das Urteil in Revision vor den Bundesgerichtshof gehen zu wollen. Erst danach wäre das Urteil rechtskräftig.

Rieger lässt Ausschussämter ruhen

Am Donnerstagabend teilte Franz Rieger mit, dass er vorläufig seine Funktionen als stellvertretender Vorsitzender des Europaausschusses und seine Mitgliedschaft im Rechtsausschuss des Bayerischen Landtags ruhen lassen werde. Er wolle damit die Belastung von den Ämtern abwenden, fügt aber hinzu: "Dennoch bin ich der Auffassung, dass der dem Urteil zugrundeliegende Sachverhalt den Schuldspruch aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen nicht trägt." Kurz: Rieger will einen Bauträger nicht um Spenden erpresst haben.