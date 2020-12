Nach Verkehrschaos: Parküberwachung am Dreisessel

Der Dreisessel bei Altreichenau wird als Ausflugsziel immer beliebter. Es ist der einzige Bayerwald-Gipfel, den man mit dem Auto erklimmen kann: Ein Parkplatz in Gipfel-Nähe macht es möglich. Da der im vergangenen Winter schnell voll war, parkten viele Ausflügler kreuz und quer. Bei schönem Wetter gab es regelmäßig Verkehrschaos.

Parküberwachung startet

Das soll sich jetzt ändern: Schranken, Hinweisschilder und Parkscheinautomaten wurden schon angebracht. Ab Donnerstag startet die Parküberwachung: Am Landratsamt Freyung-Grafenau beschäftigte Mitarbeiter kontrollieren die Parksituation. "Mit diesen Maßnahmen zur Besuchersteuerung wollen wir Naturschutz, Verkehrssicherheit und zunehmenden Besucheransturm am Dreisessel unter einen Hut bringen", schreibt Landrat Sebastian Gruber (CSU) in einer Mitteilung.

Parkplatz voll - Schranke unten

Die Schranken wurden im Tal aufgebaut. Ist der Parkplatz am Gipfel voll, bleibt die Schranke unten und man kann nicht mehr hinauffahren. Damit soll die Zufahrtsstraße für Rettungskräfte frei bleiben. An besucherstarken Tagen werden außerdem Polizei oder Feuerwehr den Verkehr im Einmündungsbereich der Zufahrtsstraße regeln, um einen Rückstau zu verhindern.