Nach Verkaufsstart: Tipps und Hinweise zum 9-Euro-Ticket

Wie und wo bekomme ich das Ticket?

Zum einen online: Da sind die Tickets ab sofort etwa über die App "DB-Navigator" erhältlich sowie über die Angebote der regionalen Verkehrsverbünde. In Bayern bietet beispielsweise die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG ab 1. Juni in ihrer App das 9-Euro-Ticket an, im Raum Nürnberg ist es über die VGN-App und der App "NürnbergMOBIL" erhältlich, ebenfalls ab 1. Juni.

Zum anderen kann man das 9-Euro-Ticket auch direkt an den deutschlandweit rund 5.500 Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn, privater Regionalbahnen und in den mehr als 400 DB-Reisezentren in Bahnhöfen kaufen. Gut zu wissen: Das Ticket ist nicht übertragbar. Es muss personalisiert werden, sprich Vor- und Nachname werden eingetragen. Es ist nur gültig in Verbindung mit einem Lichtbildausweis.

Wann kann ich es nutzen?

Die Sondertickets gelten jeweils pro Kalendermonat im Juni, Juli und August diesen Jahres. Nicht möglich sind also gleitende Vier-Wochen-Zeiträume, etwa von Mitte Juli bis Mitte August. Der Preis von neun Euro gilt pro Monat. Die Tickets können in manchen Verkehrsverbünden auch gleich für alle drei Monate am Stück gekauft werden und kosten dann 27 Euro.

Eine Ausnahme bildet hier der Landkreis Cham: Dort kann man das 9-Euro Ticket bereits seit dem Wochenende online buchen und sich zusätzlich einen Rabatt sichern. Wer das Ticket gleich für alle drei Monate kauft, spart immerhin fünf Euro. Das Angebot gilt jedoch nur für Bewohner aus dem Landkreis und ausschließlich bei Buchung im Online-Shop.

Welche Verkehrsmittel kann ich nutzen?

Fahren können die Inhaber des 9-Euro-Tickets in ganz Deutschland in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Zügen des Nah- und Regionalverkehrs - egal ob von der Deutschen Bahn oder anderen Anbietern.

Achtung: Das Ticket gilt nur für die Zweite Klasse. Nicht genutzt werden kann dagegen der Fernverkehr, also ICE, Intercity und Eurocity, sowie das Angebot von Flixtrain und Fernbussen. Reservierungsmöglichkeiten gibt es in der Regel nur im Fernverkehr - und dort ist das 9-Euro-Ticket nicht gültig.

Was ist, wenn ich bereits Abo-Kunde bin?

Wer schon ein Monats- oder Jahresabo hat, soll von der Entlastung durch das Sonderticket natürlich auch profitieren. Im betreffenden Zeitraum werden laut Bahn für das Abo jeweils nur neun Euro pro Monat berechnet. Die Abonnenten werden von ihrem Anbieter oder dem Verkehrsverbund informiert, wie die Verrechnung konkret aussieht: etwa über eine Reduzierung des Bankeinzugs oder per Erstattung der Differenz. Derartige Regeln sollen auch bei Semester- oder Jobtickets gelten.

Einen Bahncard-Rabatt auf die neun Euro gibt es nicht. Auch für Inhaber von Sozialtickets und Jobtickets und Studenten mit Semestertickets gilt diese Regelung: Ihre Abos und Semestertickets gelten laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV während der drei Monate bundesweit. Zudem sollen auch sie den Differenzbetrag erstattet bekommen. In welcher Form und vor allem wann die Rückerstattung erfolgt, ist vielerorts allerdings noch offen. Bis etwa die Uni-Verwaltungen die jeweiligen Abrechnungen vorgenommen haben, könnte es laut VDV bis zum Wintersemester dauern.

Was ist mit Kindern, Rädern und Hunden?

Kinder unter sechs Jahren reisen laut Bahn kostenfrei in Begleitung Erwachsener und benötigen daher keine Fahrkarte. Sechs- bis 14-Jährige brauchen aber eine eigene Fahrkarte, also ein eigenes 9-Euro-Ticket. Um Fahrräder beispielsweise in den Regionalbahnen mitnehmen zu dürfen, muss meist eine zusätzliche Karte gekauft werden. Wenn für Abo-Inhaber eine Fahrradmitnahme in ihrem Abonnement vorgesehen ist, gilt dieser Vorteil aber "im jeweiligen Geltungsbereich" für sie auch von Juni bis August für neun Euro im Monat weiter, wie das Verkehrsministerium erklärt.

Für Hunde kann laut Bahn grundsätzlich kein 9-Euro-Ticket erworben werden. Sie können aber gemäß der regulären Tarifbestimmungen des jeweiligen Verkehrsverbundes mitgenommen werden, gegebenenfalls mit einem separaten Ticket - abhängig beispielsweise davon, wie groß der Hund ist. Hier sollten sich Reisende also entsprechend informieren.